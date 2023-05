Les tests de dépistage de la COVID-19 ne seront plus gratuits au Québec

Dès lundi, au Québec, les tests rapides ne seront plus accessibles gratuitement pour tous en pharmacie. Seules les personnes jugées à haut risque de complications et les citoyens bénéficiant de la gratuité des médicaments, selon le régime public d'assurance médicaments, auront accès sans frais à ces tests de dépistage de la COVID-19.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en avait fait l'annonce en mars dernier en précisant que des tests rapides seront distribués dans les 1900 pharmacies communautaires du Québec jusqu'au 31 mars 2024.

Parmi les personnes à haut risque de complications qui pourront toujours obtenir ces tests gratuitement, on compte les adultes immunosupprimés, les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes enceintes et les adultes vivant avec une maladie chronique.

Les personnes qui ne correspondent pas à ces critères pourront toutefois acheter des tests rapides en pharmacie, à un prix de 20 $ par test, selon le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin.

Pour celui-ci, la fin de la distribution gratuite des tests rapides au grand public n'est pas inquiétante.

Ça n'aura pas un gros impact, parce qu'effectivement, la demande est très faible, affirme M. Morin. Parfois, c'est le pharmacien qui va recommander de faire un test chez une clientèle vulnérable pour qui c'est important d'identifier si c'est la COVID, ou non.

Selon le pharmacien, c'est presque la fin du programme général qui crée la demande de tests rapides à l'heure actuelle.

Se protéger comme pour les autres virus

Pour les personnes non vulnérables qui ne vivent pas avec une personne à risque, l'important est dorénavant de s'isoler et d'avoir une étiquette respiratoire adéquate, comme c'est le cas pour tous les virus, souligne M. Morin. On n'est plus dans l'espèce de mouvement où il faut absolument s'isoler et se dépister , évoque le président de l'AQPP.

L'hygiène et l'étiquette respiratoires permettent de prévenir la transmission de diverses infections. Il s'agit notamment du lavage des mains, pour tous, et du port du masque chirurgical, pour les personnes présentant des symptômes respiratoires.

L'AQPP recense que les pharmacies de la province ont distribué près de 9 250 000 trousses d'autotests de dépistage depuis le début du programme.

La distribution de trousses de tests rapides se poursuivra dans les écoles et les centres de la petite enfance, a précisé le MSSS.