La récolte des asperges plus difficile que jamais

Le manque d'employés est tel qu'à la ferme Roberge-Bernier de Sherbrooke, on s'inquiète de l'avenir de cette culture pourtant si appréciée des consommateurs.

Les jeunes, je ne sais plus où ils sont. Peut-être que l'engouement de travailler dehors n'est plus là. Je trouve ça dommage, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour nous aider à persévérer dans ce domaine. Ce n'est pas facile , a fait savoir la copropriétaire de la ferme, Lyne Roberge.

« C'est pourtant le plus beau métier du monde. On est toujours dehors! » — Une citation de Lyne Roberge, copropriétaire de la ferme Roberge-Bernier de Sherbrooke

Lyne Roberge est la copropriétaire de la ferme. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Devant cette situation, il serait facile d'avancer que les fermes n'ont qu'à se tourner vers les travailleurs étrangers pour assurer la récolte. Cependant, il est trop difficile, voire impossible pour la copropriétaire d'en faire l'embauche en si peu de temps.

Pour seulement trois semaines, c'est impossible. Il faut les accueillir, il faut qu'ils couchent ici et je ne suis pas organisée pour ça , affirme Mme Roberge, qui se dit prête à payer ses employés plus cher que le salaire minimum.

Longues journées

En attendant du renfort, Lyne Roberge et son conjoint Michel Bernier passent de longues journées au champ, question de réussir à répondre à la demande. Ils se désolent de cette pénurie.

On travaille plus fort, c'est sûr. C'est fatigant, parce que les autres années, on avait plusieurs étudiants. Cette année, on n'est pas chanceux , a témoigné Michel Bernier.

Les copropriétaires de la ferme passent plusieurs heures par jour à récolter. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Ce week-end, une seule étudiante travaillait au champ pour récolter des asperges. Rania Oubibette fréquente le Collège régional Champlain de Sherbrooke.

Des journées comme samedi, il y avait beaucoup d'asperges à prendre et ça se voyait qu'on manquait d'employés. Dimanche, ce n'était pas si pire, vu qu'il a fait froid dans la nuit et qu'il n'y avait pas tant d'asperges à prendre.

Une amie de la famille Roberge-Bernier a même accepté de prêter main-forte au couple de propriétaires.

« S'ils sont capables de le faire, moi aussi! » — Une citation de Danielle Charest, amie de la famille Roberge-Bernier

Je suis d'abord venue samedi matin. Effectivement, j'avais mal dans les épaules et dans le bas du dos, mais dimanche matin, je me suis relevée , s'est exclamée Danielle Charest.

Les asperges étaient attendues par les clients. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Passer le flambeau

Contre vents et marées, Lyne et Michel ne se découragent pas. Ils préparent même actuellement leur relève. Trois actionnaires, dont fait partie Joshua Boucher, veulent diversifier les activités de l'entreprise.

« On va planter cette année nos premiers pommiers à cidre. » — Une citation de Joshua Boucher, nouvel actionnaire de la ferme Roberge-Bernier

On a pensé relocaliser la ferme, la rapetisser un peu et travailler peut-être plus les fruitiers, comme les pommes, les poires, les prunes et tout.

Si les clients continuent à affluer à une des aspergeraies de la région, ils sont peu nombreux à savoir que l'avenir est incertain.

D'après le reportage de Jean Arel