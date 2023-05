L’Église unitarienne universelle de Winnipeg s’intéresse à l’expérience des sans-abri

D’anciens sans-abri et militants des questions sociales se sont penchés ce week-end sur la question de l'itinérance afin de mieux la comprendre lors d’un événement organisé par l’Église First Unitarian Universalist Church.

L'événement était l'occasion pour les membres de l'Église et de la communauté d'entendre les expériences vécues par des sans-abri.

Par exemple, Joe Hatch, un ancien sans-abri, a rappelé son expérience qui est loin d’être réjouissante selon ses propres mots.

En ce qui concerne le fait d'être dans la rue elle-même, ce n'est pas un endroit pour un être humain , témoigne-t-il. Il y a tellement de privations et vous n'avez aucun droit humain , poursuit Joe Hatch qui ajoute qu'il passait des heures à marcher simplement pour survivre.

Si vous dormez dans un parc, ce n'est pas légal, même pendant la journée, vous ne pouvez pas dormir dans un parc.

Debby Lake, membre du comité organisateur, a fait savoir que le sujet de l’itinérance tient à cœur à l'église qui organise une collecte de nourriture depuis plus de 25 ans pour aider les sans-abri.

Nous savons que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce qui doit être fait pour s'assurer que les gens reçoivent de l'aide , affirme-t-elle.

Ce n'est certainement pas suffisant, donc nous voulions vraiment nous éduquer afin de pouvoir faire un meilleur travail. Nous envisageons de faire plus de plaidoyer, de témoignages.

Plusieurs intervenants à l'événement faisaient partie d'une étude sur l'itinérance, appelée At Home/Chez Soi, menée par la Commission de la santé mentale du Canada dans plusieurs villes : Winnipeg, Vancouver, Toronto, Montréal et Moncton.

L’étude avait lancé comme hypothèse le fait que les gens ont besoin d'un logement comme première étape pour aborder d'autres problèmes liés à l'itinérance.

Environ la moitié des personnes [du projet] ont obtenu un logement, l'autre moitié ne l'a pas fait... J'étais l'une des personnes qui ont obtenu un logement , informe Joe Hatch.

À l’approche des élections provinciales cet automne, l'Église a l’intention d’organiser un autre événement pour mettre en avant le sujet et inciter les partis politiques à prendre des engagements.

Ce sont des problèmes sociaux et communautaires, et il n'y a pas de solution simple, mais nous devons commencer à donner la priorité à ces problèmes et à nous assurer que l'argent est là pour les choses qui fonctionnent , soutient Debby Lake.

Avec les informations de Stephanie Cram