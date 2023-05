Brève réouverture du cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur fond de conflit de travail

Des dizaines, voire des centaines de véhicules formaient une longue file à l'extérieur des grilles du cimetière, de nombreuses personnes souhaitant se recueillir sur la tombe d'un ou d'une proche en cette fête dominicale.

Et même à l'intérieur des lieux, certaines sections demeuraient inaccessibles en raison des dégâts provoqués par la tempête de verglas, il y a quelques semaines. Environ 75 % des arbres du cimetière ont été fragilisés par cette chute de pluie verglaçante.

Devant l'entrée du site se trouvaient des employés qui brandissaient des pancartes, signe que le conflit de travail est loin d'être terminé.

L'affaire a d'ailleurs suscité la grogne, voire la colère, de personnes endeuillées qui, depuis cinq mois, ne peuvent plus venir sur les lieux.

C'est sûr que nous ne voulions pas ça , a indiqué Patrick Chartrand, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

On a tout essayé pour éviter ça... Le but, c'était de négocier, et c'est encore ça. Nous travaillons avec le conciliateur en ce moment. On veut retourner travailler, nous sommes prêts à le faire, mais on veut le faire avec un contrat de travail, a-t-il ajouté.

Les syndiqués du cimetière sont sans convention collective depuis quatre ans.

Québec pressé d'intervenir

Interrogé au sujet du conflit de travail lors du congrès de son parti, le premier ministre François Legault n'a pas commenté, disant ne pas suffisamment connaître le dossier.

Des familles endeuillées réclament toutefois que Québec intervienne pour régler la question.

Sur Twitter, les députées libérales Michelle Setlakwe et Madwa-Nika Cadet ont aussi pressé le gouvernement caquiste d'agir pour tenter de mettre fin au conflit de travail.

Le ministre [du Travail, Jean] Boulet, doit [agir] afin d'aider les parties à conclure une entente pour régler ce conflit , a ainsi déclaré Mme Cadet sur ce réseau social.

Paul Caghassi, qui représente un regroupement de familles touchées par la fermeture, a indiqué qu'un médiateur du gouvernement provincial devrait proposer un compromis dans les prochains jours.

Depuis le début de la grève, environ 250 dépouilles sont entreposées en état de congélation en attendant qu'il soit possible de les enterrer.

Avec les informations de Hadi Hassin, de Xavier Savard-Fournier et de La Presse canadienne