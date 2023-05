75 ans pour les Petits chanteurs de Trois-Rivières

Pour le nouveau directeur musical, artistique et pédagogique des Petits chanteurs de Trois-Rivières, Marc Henric, ce spectacle était l’occasion parfaite de démontrer la vivacité et la santé de l’organisation.

Après les années d’interruption imposées par la pandémie, le chœur peut enfin se réunir pour répéter et recommencer à se produire en spectacle.

Il s’agissait certainement d’un défi d’effectuer une production de la sorte, selon le directeur. Le gros pari de ce concert, c’était de faire un immense concert avec orchestre, avec enfants qui sont justement très jeunes et qui n’ont pas justement une grande expérience du chant.

Mais selon lui, les enfants l’ont relevé avec brio.

« Vous verrez qu’en quelques mois, ces enfants ont fait un travail tout à fait exceptionnel et même professionnel. C’est extrêmement prometteur pour la suite. »

La majorité des membres du groupe a cappella QW4RTZ sont des anciens des Petits chanteurs, pour eux il s’agissait donc d’un retour aux sources et d’une manière de remercier l’organisation qui leur a beaucoup donné.

« QW4RTZ n’existerait pas sans les Petits chanteurs de Trois-Rivières. La piqûre de l’a cappella, on l'a reçue en 4-5-6e année et qu’on chantait dans la chorale. J’ai envie de dire la piqûre pour la tournée ausi. On a eu la chance de voyager. »