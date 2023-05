Possibilités forestières : Andrée Laforest espère une réduction moins importante

La ministre a fait cette déclaration en marge de la conclusion du congrès de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Sherbrooke. Jusqu'à maintenant, une réduction de 10 % de la possibilité forestière était envisagée pour assurer la protection du caribou, mais voilà que ce pourcentage pourrait être revu à la baisse dans la stratégie finale. Andrée Laforest assure que la région a été entendue auprès de son gouvernement.

Moi, j'ai organisé des rencontres avec la ministre des forêts, anciennement, c'était le ministre de la forêt, assure-t-elle. J'ai eu plusieurs rencontres aussi avec des gens de toutes les MRC, donc on espère. Parce que oui, si on a 10 % ce serait inacceptable donc on espère baisser le pourcentage.

Selon Andrée Laforest, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, aurait proposé une réduction de 5 %. On veut protéger la forêt, on a lancé l'observatoire de la forêt avec l'Université du Québec à Chicoutimi, lance-t-elle. Donc, on est convaincu que notre région, c'est une région pilote et qu'on a le meilleur équilibre. On va protéger nos emplois, c'est certain. On va se défendre et on attend des nouvelles dans les prochains jours.

Investissement à la Zone industrialo-portuaire de Saguenay

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean se fait rassurante concernant la promesse d'investir 105 millions de dollars du gouvernement du Québec à la Zone industrialo-portuaire de Saguenay.

Des questions demeuraient sans réponse la semaine dernière quant à savoir si ce montant serait versé sous forme de prêt plutôt que sous la forme d'une subvention. La Ville de Saguenay avait obtenu l'assurance qu'elle n'aurait pas à rembourser la somme de 105 millions.

La ministre et députée de Chicoutimi rappelle que le gouvernement va d'abord devoir s'entendre avec une entreprise intéressée à s'implanter au Port de Saguenay. Quand on parle du 105 millions, est-ce qu'on pourrait aller en chercher plus avec le gouvernement fédéral, se questionne-t-elle. Est-ce qu'on va travailler avec la compagnie? La compagnie qui va s'établir, sûrement? Donc, vous avez souvent des possibilités comme une subvention, un prêt, un prêt pardonnable, mais c'est important de mentionner que ce n'est pas du tout les citoyens qui vont payer pour ça. C'est un projet du gouvernement du Québec, avec une compagnie de l’extérieur qui va s'établir, et avec le Port de Saguenay aussi.

La région au congrès de la CAQ

Plusieurs enjeux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été discutés lors du congrès de la CAQ , cette fin de semaine. On a beaucoup parlé de moderniser ou d’augmenter la capacité, par exemple, dans nos barrages, explique la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. On a parlé également avec les municipalités d’équilibrer la taxe de bienvenue, donc, pour les jeunes couples qui achètent une première maison, par exemple. La taxe de bienvenue qui arrive tout de suite en achetant la maison, on va peut-être essayer de l’étaler sur plusieurs années.

Andrée Laforest est également revenue sur la résolution adoptée par les militants de la CAQ pour venir en aide aux producteurs d’alcool. Ils souhaitent exempter les distillateurs de certains frais payés à la SAQ lorsqu'ils vendent leurs produits sur leur lieu de production. Si on parle du gin, avec le km12, les bières locales aussi, donc, c’est également intéressant pour notre région.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe