Chaleur, feux de forêt et inondations gardent les Britanno-Colombiens sur le qui-vive

Dimanche matin, plusieurs secteurs du District régional de Peace River faisaient toujours l’objet d’ordres d’évacuation en raison des feux de Boundary Lake, Donnie Creek, Red Creek et Stoddart Creek.

Les plus récents ordres et alertes d’évacuation peuvent être consultés sur le site Internet du District régional de Peace River.

Des ordres d’évacuation lancés par la Première Nation et le village de Lytton en raison du feu de Lytton Creek sont toujours en vigueur.

Les résidents des propriétés visées par des ordres d’évacuation doivent quitter le secteur immédiatement. Les résidents visés par une alerte d’évacuation doivent se préparer à partir immédiatement si l’alerte devient un ordre d’évacuation.

Les rivières Dean et Bella Coola sous haute surveillance

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique a lancé un avis de fort débit pour la rivière Dean, de même que pour la rivière Bella Coola et ses affluents.

Selon le centre, les températures plus élevées que la normale accélèrent la fonte du couvert de neige, ce qui fait augmenter le niveau et le débit des cours d’eau, notamment sur la côte centrale et dans les territoires des Nuxalk et des Tsikhqot’in.

Dans le nord de l’intérieur de la province, une veille d’inondation touche le fleuve Fraser et ses affluents, dont la rivière Quesnel, dans la région des montagnes Cariboo, à l’est de Quesnel.

Dans le centre de la province, un avis d’inondation est en vigueur pour les ruisseaux Cache et Criss, de même que pour les rivières Deadman et Bonaparte dans les environs de Cache Creek et Skeetchestn.

Des veilles d’inondation sont également en vigueur pour le ruisseau Guichon et la rivière Salmon, dans les environs de Falkland et Salmon Arm.

Les dernières informations concernant les inondations et cours d’eau sous surveillance en Colombie-Britannique sont publiées sur le site Internet du Centre de prévision des régimes fluviaux  (Nouvelle fenêtre) (en anglais.