Un vent de renouveau souffle sur le Salon Kinsmen de Val-d’Or

On est la plus grosse foire dans la région et on voit qu’on génère beaucoup d’intérêt, affirme le président Shayne Pomerleau. C’est le fun pour les visiteurs d’avoir beaucoup de nouveaux exposants, ça ajoute de la diversité. Les gens cherchent à voir un peu de tout, que ce soit pour des produits récréatifs ou la construction, par exemple.

Parmi les nouveaux venus, l’entreprise Planchers Design de Val-d’Or a profité du Salon pour aller à la rencontre de sa clientèle.

Marie Line Tremblay, fondatrice et «Poule en chef» de l'entreprise Poules des bois. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est la première fois pour nous et j’adore ça, souligne la propriétaire, Rosa Mastroianni. C’est sûr qu’on va être ici pour plusieurs années à venir. Les gens sont ici pour avoir des idées, des informations. Ils font souvent des recherches par eux-mêmes sur Internet et ils savent ce qu’ils veulent, mais de voir directement les produits, c’est toujours mieux. Pour nous, ce contact avec le client est très important.

Ce besoin de contact avec le public, c’est aussi ce qui a attiré Marie Line Tremblay à faire le voyage en Abitibi-Témiscamingue pour présenter les produits de Poules des Bois pour la toute première fois au Salon Kinsmen.

On vient développer de la clientèle, confie Marie Line Tremblay, fondatrice de l’entreprise. On est déjà bien implanté en Abitibi, mais il faut faire du chemin chaque jour. Les salons, c’est une des quatre façons de vendre nos produits. Voir directement les clientes, nos poules, c’est précieux. On est là aussi peut-être pour faire des liens commerciaux, préparer des collaborations, voir nos détaillants et peut-être aussi trouver de nouveaux points de vente.

Plusieurs exposants ont profité du Salon pour présenter des nouveautés. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour d’autres entreprises, habituées du Salon Kinsmen, la rencontre avec le public est un moyen de renforcer le lien et, souvent, présenter de nouveaux produits.

On est ici à toutes les années depuis 17 ans, souligne Christian Grenier, propriétaire du Sports Experts. Oui on peut faire des ventes au Salon, mais dans notre cas c’est surtout dans les semaines qui vont suivre. Cette année, on a amené des produits dispendieux et c’est sûr que les gens prennent le temps de réfléchir. Mais ça va amener des ventes plus tard. On pourrait penser que tout le monde connaît les produits chez nous, mais ce n’est pas toujours le cas. D’être ici, c’est une façon de s’assurer qu’ils pensent à nous pour leurs achats.

Steve Martin, propriétaire de Martin Tout-terrain. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Comme c’est la coutume, plusieurs exposants se démarquent par l’espace qu’ils occupent à l’intérieur du Salon. Avec ses bateaux, ses motos et ses vélos électriques en démonstration, Steve Martin de Martin Tout Terrain, veut générer du rêve pour de futurs clients.

Malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, il assure que les affaires demeurent bonnes dans son industrie.

On est ici pour faire des affaires, parler au monde et s’assurer qu’on ne nous oublie pas, explique-t-il. Les gens regardent beaucoup les produits et on se fait poser beaucoup de questions. On est chanceux parce que la situation économique à Val-d’Or est bonne, avec beaucoup de monde qui font de bon salaires. Les taux d’intérêt ne freinent pas trop les gens. Ils continuent à acheter et à vouloir s’amuser.

Le président du 53e Salon Kinsmen, Shayne Pomerleau Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des milliers de visiteurs étaient attendus pour les trois jours du Salon. L’argent amassé par le Club Kinsmen est distribué pour différents projets communautaires, comme ce fut le cas pour la patinoire Bleu-Blanc-Bouge ou encore plusieurs projets dans les écoles.

C’est notre 53e édition et ça demeure une belle fierté pour nous. Nous avons encore des membres fondateurs qui y participent, comme notre président du 50e, Égide Aubé. On travaille bénévolement sur le Salon depuis septembre. L'intérêt des exposants et du public est encore là et on est très satisfaits , conclut Shayne Pomerleau.