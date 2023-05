L’explorateur Bernard Voyer reçoit un diplôme honorifique de l’Université Sainte-Anne

L’université francophone célébrait ainsi la longue carrière de l’alpiniste et aventurier, mais aussi son engagement envers la jeunesse et la francophonie.

En plus de ce qu'on connaît de Bernard en tant qu'explorateur, [...] du côté humain, c'est quelqu’un qui est très engagé dans la francophonie canadienne, qui est très engagé pour les jeunes , a expliqué lors d’une entrevue samedi le recteur de l’Université Sainte-Anne, Allister Surette.

C’était la collation des grades, samedi à Pointe-de-l’Église. Dans une allocution ponctuée de références à l'aventure et à la découverte, Bernard Voyer a exhorté les diplômés à être fiers de leur accomplissement académique. Les pas que vous avez tracés sont les vôtres , leur a-t-il dit.

C'est à vous maintenant le tour de nous inspirer, de nous guider. Vous êtes nos sherpas pour une vie meilleure, pour un monde plus pur, pour une société plus juste , a dit M. Voyer, et nous vous suivrons.

Bernard Voyer reçoit un doctorat honorifique de l'Université Sainte-Anne, samedi. Photo : Université Sainte-Anne

Le recteur Allister Surette a côtoyé M. Voyer à la Fondation Dialogue, qui se consacre à la célébration des différentes facettes de la francophonie canadienne. L’explorateur a déjà été vice-président de la fondation que préside M. Surette.

Non seulement c'est quelqu'un qui est exceptionnel comme explorateur, mais c'est quelqu’un qui va fixer des objectifs, qui démontre carrément la persévérance, le courage, poursuivre ses rêves , a dit Allister Surette.

Bernard Voyer est notamment connu pour ses expéditions au pôle Nord, au pôle Sud, et pour l’escalade des plus hauts sommets de chaque continent, dont l’Everest.

Dans un entretien avec Radio-Canada Acadie, samedi, M. Voyer s’est dit surpris, heureux et honoré par la reconnaissance que lui témoigne l’université.

J'ai été fortement impressionné de l'impact que peut avoir cette université. C'est un bijou francophone dans les Maritimes , a-t-il déclaré. L'Université Sainte-Anne, elle vit au quotidien une grande aventure, de la francophonie dans les Maritimes.

Avec les renseignements de Janic Godin