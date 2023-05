Des parents manifestent pour des places en garderies et du soutien au deuil périnatal

Tout d'abord, la troisième marche du mouvement Ma place au travail visait à demander au gouvernement Legault d'en faire plus pour lutter contre le manque de place en garderies.

Des centaines de personnes ont pris part à la mobilisation qui s'est entamée vers 10 h devant le Parc du Musée, sur la Grande-Allée, pour se terminer à l'Assemblée nationale.

Cette année, en plus de revendiquer la complétion du réseau de services de garde en milieu éducatif, Ma place au travail demande au gouvernement de considérer, pour chacune de ses décisions, l’impact qu’elles auront sur le bien-être des tout-petits à court, moyen et long terme , estime le collectif.

En mars dernier, officiellement, 33 356 enfants étaient sur la liste d'attente pour obtenir une place dans un service de garde au Québec. Toutefois, Radio-Canada a dévoilé que la nouvelle méthode de calcul du gouvernement n'inclut pas 39 075 autres enfants qui sont eux aussi inscrits dans le but d'obtenir une place.

Pour la fête des Mères, nous ne voulons pas de fleurs. Nous voulons que nos tout-petits se sentent en sécurité, qu’ils aient confiance en l’avenir et qu’ils s’épanouissent, au-delà de la sphère familiale, dans des milieux d’apprentissages qui soient sains et bienveillants , estime la porte-parole Marylin Dion. Malheureusement, nous n’avons pas l’impression que le bien-être des enfants est une priorité actuellement dans l’élaboration des budgets et des politiques du gouvernement, et ça nous inquiète .

Ma place au travail demande également une aide financière du gouvernement temporaire pour les familles qui n'ont pas de place en garderie, et qui sont donc privées d'un revenu.

« On sait qu'à un moment donné, le Québec était fou de ses enfants. On dirait que ce n'est plus le cas » — Une citation de Marylin Dion, porte-parole, Ma place au travail

Perdre son enfant

Plus d'une centaine de personnes ont également participé à la 12e marche de l'organisme Les Perséides, en appui aux familles qui ont vécu un deuil périnatal. Cette marche s'adresse aux parents qui ont perdu leur enfant dans l'année suivant sa naissance, ou lors de la grossesse.

La douzième marche de l'organisme Les Perséides a regroupé une centaine de personnes, à Québec. Photo : Radio-Canada

On attendait notre troisième enfant qu'on a perdu à 22 semaines de grossesse. Il s'appelle Elliot. Il n'y a pas beaucoup de moments pour rendre hommage à ces enfants-là qu'on a perdus , témoigne une des participantes, Laurianne.

« C'est encore tabou, dans notre société, ce deuil-là, qui est pourtant un des deuils qui est le plus lourd à porter. Il n'a pas de mots pour des parents qui ont perdu un enfant. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette douleur-là, elle est insupportable. » — Une citation de Laurianne, manifestante

Pour de nombreuse familles, la fête des Mères peut prendre un goût doux-amer.

On parle d'au moins 20 000 parents, chaque année au Québec. Aujourd'hui on marche pour que ce deuil-là soit reconnu puis qu'on en parle plus, qu'il soit moins tabou , précise Janie Tremblay, directrice générale de l'organisme Les Perséides. On prend un moment aussi pour les parents pour qu'ils puissent se recueillir pour les petits bébés qui sont partis malheureusement trop tôt .

Les marcheurs se sont réunis sur le campus de l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La marche a pris forme à la faculté de médecine de l'Université Laval et s'est arrêtée au centre mère enfant du CHU Université-Laval.

Près d'une femme sur quatre pourrait vivre une fausse-couche au Québec, selon Mme Tremblay, qui estime que les données sur le sujet sont de plus en plus précises.

L'organisme les Perséides affirme avoir accompagné 158 familles de la Capitale-Nationale l'an dernier dans leur processus de deuil périnatal.

Avec les informations de Magalie Masson