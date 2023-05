Les tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme survivraient mieux à l’hiver

Les tiques porteuses de la bactérie qui cause la maladie de Lyme pourraient être plus aptes que les autres tiques à survivre à l’hiver, selon une étude en cours depuis quelques années en Nouvelle-Écosse.

Pour une troisième année d'affilée, Shelley Adamo, professeure au Département de psychologie et de neurosciences de l'Université Dalhousie, et son équipe de chercheurs ont fait la collecte de tiques sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse.

Les tiques, exclusivement femelles, ont été mises dans de petits tubes remplis de feuilles mortes, enfouis dans le sol pour l’hiver. Les chercheurs ont ensuite vérifié au printemps si elles avaient survécu.

Un plus grand nombre de tiques porteuses de la bactérie Borrelia burgdorferi — responsable de la maladie de Lyme — étaient en vie lorsqu’elles ont été déterrées.

Des résultats similaires ont été observés par les chercheurs les années précédentes.

Ces petites tentes installées par les chercheurs de l’Université Dalhousie ont protégé les tubes qui contenaient les tiques cet hiver. Photo : Gracieuseté : Amal El Nabbout

Pour le moment, les données recueillies ne permettent pas de confirmer qu’il existe une corrélation entre le taux de survie des tiques et leur infection à la bactérie.

Ce que ça veut dire, par contre, c’est que lorsque la présence des tiques est signalée au début du printemps, en mars ou en avril, il y a un plus grand risque qu’elles soient porteuses de la bactérie , avance Shelley Adamo.

Population en croissance

Shelley Adamo affirme que la présence des tiques a connu une recrudescence dans les 20 dernières années, en Nouvelle-Écosse, mais surtout le long de la côte du Nouveau-Brunswick.

Les changements climatiques ont entraîné l'hivernage des tiques dans des endroits où elles ne se trouvaient pas auparavant , dit-elle.

Les tiques peuvent être actives dès que la température atteint les 2 °C, poursuit-elle, en invitant le public à la vigilance.

Le groupe de chercheurs a l’intention de continuer sa collecte de données afin de savoir si la bactérie est belle et bien responsable de la survie des tiques.

Si c’était le cas, cela voudrait dire que la population de tiques infectées pourrait augmenter considérablement. Chaque femelle qui survit à l’hiver peut donner naissance à 3000 tiques , souligne Shelley Adamo.

D'une manière ou d'une autre, les tiques sont probablement déjà en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et la saison 2023 est bel et bien commencée.