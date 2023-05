Les militants de la CAQ derrière les distilleries québécoises

Cette proposition va toutefois à l’encontre de la position défendue par le ministre québécois des Finances, responsable de la Société des alcools du Québec (SAQ), Éric Girard. Ce dernier a d'ailleurs à nouveau fermé la porte à une telle réforme samedi matin au congrès de sa formation politique.

On a des règles très strictes. On a un statut d’artisan au Québec qui permet de ne pas payer la majoration [à la SAQ ]. Il y a des règles précises : [la production] doit être de la terre à la bouteille et ça nous permet de respecter nos accords commerciaux , a défendu le ministre Girard.

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les distilleries québécoises en ont contre les frais d’exploitation qu’elles doivent verser à la SAQ lorsqu’elles vendent leurs produits directement sur leur lieu de production.

Depuis 2018, l’État québécois fait plus d’argent lorsqu’on vend nos produits sur place que lorsqu’on vend dans des magasins de la SAQ , dénonce le président de l’Union québécoise des microdistilleries (UQMD) et copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent, à Rimouski, Joël Pelletier, qui était présent au congrès de la CAQ .

M. Pelletier précise que l’ UQMD désire toutefois continuer à verser les dividendes, les bénéfices versés annuellement à l’État québécois et ne se soustraire qu’aux frais d’exploitation.

Alors que le ministre Girard évoque des ententes internationales empêchant le Québec de revoir ses règles de taxation, Joël Pelletier l’invite à rendre publics les rapports et études légales qui lui permettent de soulever cet argumentaire-là .

Nous, on a fait nos devoirs : on a mandaté une experte pour évaluer si oui ou non ce qu’on revendique va à l’encontre des accords de commerce , ajoute le président de l’ UQMD . Et la conclusion est très claire : le gouvernement pourrait nous remettre la partie spécifique aux frais d’exploitation sans aucune contrainte au niveau des accords de commerce.

Prudence du côté des distilleries

Questionné sur cette proposition des militants caquistes, le propriétaire de la Distillerie des Marigots, à Caplan, Joseph St-Denis Boulanger, n’est pas entièrement convaincu que le gouvernement finira par changer de position.

Pierre Fitzgibbon, il y a environ cinq ans, était en conférence de presse dans une distillerie à Québec pour dire qu’il serait l’allié des distillateurs et on avait alors les mêmes demandes , raconte-t-il.

« Je me garde une réserve d’être très optimiste. » — Une citation de Joseph St-Denis Boulanger, propriétaire de la Distillerie des Marigots

Joseph St-Denis Boulanger, propriétaire de la Distillerie des Marigots (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon M. St-Denis Boulanger, la proposition des militants de la CAQ est toutefois essentielle puisque de nombreuses microdistilleries se retrouvent maintenant au pied du mur.

Il y a des distilleries qui vont tomber dans les prochains mois , assure-t-il. Malheureusement, ce ne sont pas les petits producteurs passionnés qui vont réussir à traverser ça, ce sont eux qui coupent les coins ronds [...] et qui font de très gros volumes.

Le distillateur gaspésien invite toutefois les consommateurs à continuer à visiter leurs producteurs préférés, même si leurs achats sur place ne sont pas une importante source de revenus.