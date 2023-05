Trois fois plus nouveaux arrivants au SANA de Trois-Rivières

Le service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières a aidé trois fois plus de nouveaux arrivants qu’à l’habitude en 2022-2023. Ce sont donc 900 immigrants qui ont fréquenté les services offerts par le SANA .

Selon le directeur général de l’organisme, Ivan Suaza, ce bond s’explique notamment par l’afflux de demandeurs d’asile en provenance du chemin Roxham l’année dernière, ainsi que par l’arrivée de nombreux travailleurs étrangers temporaires, une main-d'œuvre fortement sollicitée.

Le SANA affirme disposer des ressources nécessaires pour continuer de répondre à cette hausse de bénéficiaires.

« Nous avons dû doubler les effectifs de l'équipe du SANA pour répondre aux besoins grandissants dans les dernières années. » — Une citation de Ivan Suaza, directeur général du SANA

Toutefois, certaines difficultés hors de leur contrôle demeurent, telles que la pénurie de logements. Non seulement il y en a peu de disponibles, mais ils sont également de plus en plus dispendieux.

Avant, cinq jours suffisaient pour trouver un logement à une famille de réfugiés. Maintenant, certaines familles ont dû être logées pendant près de deux mois dans un hôtel, faute de trouver un logement qui répond à leurs besoins et surtout qui est accessible. Une situation qui n’est pas normale selon le directeur général de l’organisme, M. Suaza.

Une situation qui n'est pas idéale non plus, puisque pendant ce temps, ces personnes n’ont pas d’adresse et de domicile, notamment.

Le SANA effectue actuellement une exposition qui retrace les défis et l’évolution de l’organisme à travers le temps pour célébrer leur 55e anniversaire. L’exposition rassemble neuf artistes, québécois, immigrants et issus des Premières Nations pour promouvoir le vivre ensemble.

Daprès une entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie—Centre-du-Québec