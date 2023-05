Les militantes du mouvement Ma place au travail manifestent pour la fête des Mères

Pour une troisième année consécutive, elles profitent de cette journée pour demander au gouvernement caquiste de tenir sa promesse de créer des places en milieu de garde.

On voit ça comme une revendication et une activité de mobilisation, mais aussi une déclaration d’amour pour nos tout-petits. On a appelé la manifestation "La grande marche pour nos enfants" , explique la porte-parole du mouvement, Marylin Dion.

Marylin Dion est la porte-parole du mouvement Ma place au travail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Préoccupée par l'exode massif des éducatrices du réseau, elle réitère sa demande d'offrir un soutien financier temporaire pour les femmes qui doivent renoncer à leur travail, faute de place en garderie.

D’un côté, il y a des nouvelles places qui ont été créées et il y a des investissements en infrastructures qui ont été faits, mais d’un autre côté, on a des éducatrices qui quittent massivement le réseau. On a appris récemment que 3000 éducatrices, l’année dernière, ont quitté les garderies du Québec , explique-t-elle

« Les créations de places se font à pas de tortue et pendant ce temps, les familles, principalement les mères, doivent arrêter de travailler et se retrouvent privées d’une source de revenus. » — Une citation de Marylin Dion, porte-parole du mouvement Ma place au travail

Mme Dion ajoute que cette situation engendre un recul de la condition féminine puisque ce sont majoritairement les femmes qui sont touchées par cet enjeu.

Je souhaite que les mères soient entendues, écoutées et qu’on réponde à leurs besoins en arrêtant de les mettre dans des situations de précarité , lance-t-elle.

Un manque de transparence dénoncé

La porte-parole réclame plus de transparence de la part du ministère de la Famille quant aux données sur les places manquantes en garderie.

Ils ont sorti un tableau de bord où ils nous disent qu’il y a environ 30 000 places manquantes, mais on a appris qu’il y a des places là-dedans qui ne sont pas incluses. Par exemple, toutes les femmes enceintes qui vont bientôt avoir besoin d’une place ou tous les parents qui souhaitent changer de place en garderie , fait-elle valoir.

« Il y a des dizaines de milliers de familles touchées et nous n'avons pas le portrait réel de la situation. » — Une citation de Marylin Dion, porte-parole du mouvement Ma place au travail

Le nombre de places manquantes, qui varie selon les sources, se trouverait actuellement entre 30 000 et 72 000.

Afin d'élucider cette affaire, les partis d’opposition ont demandé une enquête de la vérificatrice générale qui permettra de documenter adéquatement les contrecoups du manque de place en garderie dans la province.