Les agences de placement d’infirmières de plus en plus sollicitées au Canada

Les infirmières qui travaillent pour ces agences peuvent gagner plus du double du salaire des infirmières qui font le même travail dans les mêmes hôpitaux, tout en ayant le contrôle total de leurs horaires de travail, selon les professionnels du secteur.

Terri Stuart-McEwan a vu un flot constant d'infirmières quitter leur emploi par fatigue et frustration. Elle est vice-présidente des programmes cliniques et directrice des soins infirmiers à Oak Valley Health, qui gère l'hôpital Markham-Stouffville, en Ontario.

L'année dernière, notre organisation a dépensé plus de 4 millions de dollars [en infirmières d’agences], et nous sommes une organisation de taille moyenne , dit-elle. C'est un coût énorme pour notre système de santé.

Pour bien des infirmières, le recours aux agences de placement permet d'arrondir des fins de mois. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les infirmières de longue date affirment que ces coûts continueront d'augmenter si rien n'est fait pour résoudre les problèmes systémiques du système de santé canadien qui poussent les travailleurs à quitter leur emploi.

Entre-temps, le secteur des agences de placement est florissant. Mme Stuart-McEwan explique qu'elle a désormais des contrats avec 13 agences de soins privés, alors qu'elle n'en avait qu'un ou deux avant la pandémie.

Elle décrit ces agences comme les Uber du secteur infirmier et, à l'instar des sociétés de covoiturage, certaines d'entre elles ont mis en place des tarifs de pointe qui font grimper les coûts à certains moments.

C'est un samedi soir, il nous manque deux infirmières, c'est dans la zone de soins intensifs - nous savons que nous ne pouvons pas survivre sans une autre infirmière, dit-elle.

« En tant qu'organisation, je peux soit mettre mes patients et mon personnel en danger, soit payer 300 dollars de l'heure. » — Une citation de Terri Stuart-McEwan, vice-présidente des programmes cliniques et directrice des soins infirmiers à Oak Valley Health

En réponse au reportage de CBC sur cette question, la députée fédérale néo-démocrate Jenny Kwan a demandé au gouvernement libéral, lors de la période de questions de vendredi, ce qu'il comptait faire pour s'assurer que les infirmières aient le soutien dont elles ont besoin pour rester employées dans le système public.

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, a répondu en vantant le récent engagement budgétaire d'Ottawa de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer la prestation des soins de santé, ce qui, selon lui, améliorera la rémunération des infirmières.

Les infirmières méritent des salaires équitables, un environnement de travail sûr et de meilleures conditions de travail , a-t-il déclaré.

Les coûts des agences en augmentation

Les tarifs horaires élevés des agences de soins infirmiers peuvent s'accumuler rapidement.

À Toronto, les dépenses des agences de soins infirmiers de l'University Health Network (UHN) ont totalisé 6,74 millions de dollars au cours de l'exercice financier se terminant en 2022, soit une forte augmentation par rapport aux 775 926 dollars dépensés en 2021.

Le Manitoba a dépensé 3,9 millions de dollars en un an pour combler les pénuries à Winnipeg uniquement, selon le NPD provincial.

En Nouvelle-Écosse, le ministère des Aînés et des Soins de longue durée a alloué 3,1 millions de dollars en décembre 2021 pour des infirmières d’agences, mais a dû par la suite augmenter le montant budgété pour cette année-là de 18,4 millions de dollars.

Au Québec, les agences privées de recrutement de personnel soignant ont coûté 960 millions de dollars aux contribuables l'année dernière, et la province a dépensé environ 3 milliards de dollars pour ces agences depuis 2016.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a promis d’abolir le recours aux agences de placement de personnel par étapes, d’ici 2026. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Plus tôt cette année, le gouvernement provincial a adopté le projet de loi 10 qui vise à éliminer d’ici 2026 le recours systématique aux agences de placement privées et au personnel indépendant en santé.

Robert Handelman dirige Staff Relief Healthcare Services à Toronto. Il croit que les entreprises comme la sienne jouent un rôle important en fournissant des travailleurs lorsque les ressources des hôpitaux sont limitées.

Son entreprise existe depuis 25 ans et entretient des relations de longue date avec un certain nombre d'hôpitaux, indique M. Handelman. Mais il a fait remarquer qu'il y a peu d'obstacles à l'entrée dans l'industrie et qu'il n'y a pas de réglementation du secteur, ce qui a permis à un certain nombre d'agences prédatrices d'apparaître ces dernières années, facturant des tarifs élevés et prélevant une grande partie des salaires des travailleurs.

Un pressoir pour les infirmières

Le recours croissant aux infirmières intérimaires est le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, selon Natalie Stake-Doucet. Elle a récemment quitté son poste d'infirmière après dix ans de carrière au Québec, et enseigne actuellement à l'université McGill.

Les agences privées profitent du fait que notre système de santé est un pressoir pour les infirmières , explique-t-elle.

Elle affirme que les agences privées de soins infirmiers au Québec profitent simplement du taux de roulement élevé au sein du système de santé de la province, engendré par les mauvaises conditions de travail, les salaires bas, les heures supplémentaires obligatoires et les ratios élevés de patients par infirmière.

Cela fait au moins 20 ans que les infirmières tirent la sonnette d’alarme sur cette crise , dit Mme Stake-Doucet.

L’infirmier de la salle d'urgence à l'hôpital Markham-Stouffville, Basil Byfield, reconnaît qu'il a été difficile de retenir le personnel au cours des dernières années.

L'infirmier urgentiste Basil Byfield affirme qu'il peut être décourageant pour le personnel de l'hôpital Markham Stouffville de travailler avec des infirmières d'agence qui sont payées deux fois plus qu'eux. Photo : CBC News

Les urgences sont vraiment - je ne devrais pas dire une bête, mais c'est un endroit difficile , dit-il.

Il a également travaillé pour des agences au cours de ses 35 ans de carrière. Il croit qu’il y a aussi des inconvénients comme le fait de devoir apprendre rapidement de nouvelles procédures et technologies après avoir été affecté à un nouvel établissement.

Mais pour bien des gens, le salaire supplémentaire en vaut la peine, ce qui n'est pas facile à avaler pour ceux qui ont un emploi régulier à l'hôpital.

Il peut être démoralisant pour le personnel de faire le même travail mais d'être moins bien payé , dit M. Byfield.

Kian Johnson, une infirmière ontarienne, a commencé à faire des gardes avec une agence il y a sept ans pour bonifier le salaire de son emploi à temps plein à l'hôpital.

Le seul revenu d'un emploi à temps plein ne suffisait pas à subvenir aux besoins de ma vie , dit-elle.

Kian Johnson a dû recourir aux agences de placement pour arrondir les fins de mois. Photo : Radio-Canada / CBC News

Aujourd'hui, elle étudie pour devenir infirmière praticienne et a quitté son poste d'employée pour travailler exclusivement pour l'agence, où elle peut choisir ses propres horaires.

Il y a toujours une pénurie d'infirmières et d'infirmiers dans les hôpitaux de l'Ontario, selon Mme Johnson.

Il m'est arrivé de travailler des quarts de travail où huit infirmières d'agence travaillaient dans l'unité, alors qu'il y avait peut-être 10 ou 12 infirmières au total , dit-elle.

« Il est nécessaire de disposer […] d'un personnel adéquat, et l'hôpital lui-même ne le fournit pas. » — Une citation de Kian Johnson, infirmière

Elle estime que le seul moyen de réduire la dépendance à l'égard des infirmières d’agences est d'augmenter les salaires dans le système public et de permettre une plus grande flexibilité dans ces emplois.

Nous faisons de notre mieux pour soigner les gens , a déclaré Mme Johnson. J'ai l'impression que nous ne sommes pas respectées, que nos besoins ne sont pas satisfaits.

