La saison de l’ensemencement débute sous le signe de l’optimisme au Manitoba

L’ensemencement a commencé plus tôt au Manitoba cette année comparée à l’an dernier et plusieurs fermiers se disent optimistes en vue de la saison agricole qui s’annonce.

L’an dernier, plusieurs fermiers avaient dû commencer à planter plus tard que la moyenne saisonnière à cause de l’humidité extrême causée par les dépressions du Colorado. Dans certains cas, l'ensemencement avait commencé un mois plus tard que prévu.

Le vice-président de Keystone Agricultural Producers (KAP) et fermier, Jake Ayer, affirme que les fermiers manitobains font encore face à plusieurs variables cette année.

Selon lui, certains champs sont déjà secs et les machines sont déjà à l’œuvre, alors qu’il y a encore de l’eau stagnante dans d’autres champs qui doivent sécher avant que l’ensemencement ne commence.

Jake Ayer a une ferme dans la région de Minto, qui se trouve à environ 240 kilomètres à l’ouest de Winnipeg. Il affirme qu’il a commencé à planter des graines dans la terre depuis début mai.

Il ajoute qu’il utilise six applications météo et qu’il a plusieurs stations météorologiques sur sa ferme.

Selon lui, les prévisions météorologiques sont d’une importance cruciale, car elles ont un impact direct sur la croissance de la culture et la production de semences comme le maïs, le soja, l’avoine, le canola, le blé d'hiver, l’ivraie vivace et l’orge.

« Il y a plusieurs risques liés et il y a beaucoup de décisions instantanées à prendre ainsi que des ajustements… Nous sommes plus ou moins des parieurs professionnels. » — Une citation de Jake Ayer, vice-président de Keystone Agricultural Producers (KAP)

Carter McKinney a une ferme à Waskada, situé à environ 330 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg. Il affirme qu’il doit encore ensemencer 75 % de ses terres.

Il dit cependant qu’il n’est pas trop inquiet, car les fermiers ont jusqu’au 20 juin pour planter afin d’être admissibles à l’assurance-récolte.

Le gouvernement provincial dévoilera son premier rapport sur la mission pour la saison 2023 le 16 mai prochain.

