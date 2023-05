Une journée de conférences, de discussions et de vitrines culturelles a d'ailleurs été organisée sur le thème des œuvres autochtones.

« On constate l’émergence d’artistes des Premières Nations et on a le désir d’être connecté à ces communautés. » — Une citation de Frédéric Lagacé, directeur général du ROSEQ

On a donc consacré une journée entière aux œuvres autochtones avec l’objectif d’améliorer nos pratiques d’accueil. On voulait disposer de davantage de clés pour nous aider à mieux les diffuser , explique le directeur général du ROSEQ , Frédéric Lagacé.

Le directeur général du ROSEQ, Frédéric Lagacé, souligne l'importance de s'intéresser aux réalités autochtones. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Rencontre du printemps a rassemblé une cinquantaine de professionnels du milieu culturel, dont une vingtaine de diffuseurs des régions de l'Est.

« La rencontre du printemps du ROSEQ , c'est comme une rencontre de famille. » — Une citation de Alan Côté, président du conseil d'administration du ROSEQ

On est juste entre nous et on peut se parler des vraies affaires régionales. C'est fructueux pour les échanges, pour les partages d'expertise et de situations qu'on a vécues dans nos milieux respectifs. C'est très riche toutes ces rencontres , lance Alan Côté, président du conseil d'administration du ROSEQ.

Alan Côté est également le directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Outre les réalités autochtones, les membres du ROSEQ ont eu la possibilité d'échanger sur les jeunes publics, le marketing et la billetterie.

C’est une belle occasion de se rassembler pour consolider nos activités réseau et pour discuter des enjeux et défis qui sont devant nous. C'est aussi un moment pour développer nos compétences et améliorer notre professionnalisation et notre cohésion , souligne M. Lagacé.

Une conférence a été offerte par l'animateur wendat, Charles Bender. Photo : Gracieuseté du ROSEQ

Cet événement annuel proposait, par ailleurs, des formations et des ateliers entre les diffuseurs.

Un contact privilégié avec les artistes

Une dizaine d'artistes ont pu performer devant les diffuseurs membres du ROSEQ au cours de cette 27e Rencontre.

C’est un premier contact avec des artistes, pour la plupart, qui éventuellement pourrait faire partie de nos programmations. On n’est pas dans un mode de magasinage, mais plutôt dans un mode de découvrir des projets artistiques. C'est vraiment un moment privilégié , affirme Alan Côté.

Le pianiste Simon Denizart a offert une performance, vendredi, à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Gracieuseté du ROSEQ (Nadia Ross)

« C’est la chance pour les artistes de ne pas être dans une mer de monde. On a plus de temps de qualité avec eux. » — Une citation de Alan Côté, président du conseil d'administration du ROSEQ

Parmi les artistes présents, plusieurs étaient issus des Premières Nations, dont Dan-Georges Mckenzie, Eadsé, Omer St-Onge et Hank Gromelski.

Originaire du Connecticut, l'auteur-compositeur-interprète mi’gmaw Hank Gromelski vit depuis 20 ans dans la communauté de Gesgapegiag. Photo : Gracieuseté du ROSEQ (Ulrich Josserand)

Jeanne Côté et Velours Velours, deux artistes régionaux, se sont également produits devant les diffuseurs.

Un bilan positif pour les diffuseurs

La Rencontre du printemps permet aussi aux diffuseurs de dresser le bilan de l'année antérieure. Selon Frédéric Lagacé, les membres du ROSEQ constatent un engouement similaire à celui d'avant la pandémie pour les spectacles.

À l’automne, on remarquait qu’il y avait un retour aux standards prépandémiques qui était en train de s’installer. Puis, on lance progressivement les programmations automne 2023 et hiver 2024 et les ventes sont très bonnes , observe-t-il.

« On sent qu’il y a un bon mouvement, que le vent nous porte dans la bonne direction et que les publics ont retrouvé l’appétit de venir dans les salles de spectacles. » — Une citation de Frédéric Lagacé, directeur général du ROSEQ

Le Réseau compte 32 diffuseurs pluridisciplinaires répartis dans six régions de l’Est-du-Québec et programme entre 800 et 1000 spectacles par an. Photo : Gracieuseté du ROSEQ (Nadia Ross)

M. Lagacé soutient toutefois que les diffuseurs rencontrent certains défis, notamment celui de consolider et de maintenir la circulation artistique sur le territoire dans l'actuel contexte inflationniste.

Les coûts de transport et de produits à la consommation augmentent énormément. Ça a une incidence sur le coût que les diffuseurs vont payer pour acheter et diffuser un spectacle. En parallèle, on n’a pas d’assurance que le financement des gouvernements va être augmenté pour suivre ce mouvement inflationniste , soulève-t-il.

Ce défi semble d'ailleurs mettre des bâtons dans les roues à plusieurs entreprises culturelles. Au cours des dernières semaines, le diffuseur Kaméléart Matane et l'organisme de Marsoui Mandoline Hybride ont annoncé qu'ils rencontraient des difficultés financières.

Frédéric Lagacé rappelle ainsi l'importance d'actualiser les programmes gouvernementaux de financement reliés à la circulation des arts sur le territoire.