Vote de confiance de la CAQ : François Legault emporte 98,61 % du soutien des militants

Le premier ministre du Québec reçoit l'appui de 98,61 % de ses militants, d'après les résultats d'un vote de confiance dévoilés au second jour du congrès de la Coalition avenir Québec (CAQ), à Sherbrooke. « Merci pour votre confiance, ça me donne tellement d'énergie », a lancé François Legault devant un millier de partisans convaincus.

En 2014, le chef caquiste avait récolté un score de 97,2 %.

Un congrès, c'est un bon moment pour se rappeler qui on est, un parti économique et nationaliste , a résumé François Legault, à l'issue des deux journées de rassemblement. Fondée en 2011, la CAQ a été portée au pouvoir en 2018, et reconduite en 2022.

Dans une allocution similaire à celle prononcée à l'annonce de sa victoire aux élections provinciales, M. Legault a (littéralement) fait rimer vert et prospère sur un ton modulé pour galvaniser les troupes.

François Legault a obtenu la faveur de 98,61 % des militants de la CAQ. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Robin

Son discours a surtout porté sur l'opportunité exceptionnelle que constitue le virage énergétique pour réduire notre écart de richesse avec l'Ontario, un comparatif de longue date pour le premier ministre.

Les moyens exposés pour y parvenir ne changent pas : tarifs électriques compétitifs, nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer l'exploitation des ressources naturelles, de construire de nouvelles infrastructures...

On veut faire ça en partenariat avec les communautés autochtones , a ajouté le chef caquiste, après avoir réitéré la possibilité de construire de nouveaux barrages au Québec.

« Je ne veux rien de moins que le Québec soit un leader mondial de l'aluminium vert, on est capables! » — Une citation de François Legault, chef de la CAQ

Les sujets plus clivants ont été rapidement survolés en fin de discours. Ça brasse un peu en éducation, Bernard [Drainville], on est avec toi, on va le faire pour nos enfants, pour l'avenir du Québec , a mentionné François Legault à propos de la réforme sur la gouvernance scolaire.

Quant à l'identité nationaliste que la CAQ revendique, elle s'est déclinée dans la promesse de n'accueillir au Québec que des migrants économiques capables de s'exprimer en français.

Dans ce discours de victoire écrasante, l'opposition politique a rapidement été gratifiée de quelques critiques évasives. Selon M. Legault, seuls deux partis s'imposent véritablement au Québec, le sien et le Parti québécois, lequel a rapidement été réduit à son impossibilité de gouverner.

Pour être au gouvernement, il faut rassembler, a-t-il rappelé en évidence, c'est ça la CAQ , le plus grand rassemblement de nationalistes au Québec.

Avez-vous déjà nommé des amis?

Le congrès du parti , samedi et dimanche, offrait aux militants la possibilité de partager leur opinion sur différentes propositions politiques, de la construction de nouveaux barrages, en passant par le projet d'un TGV entre Québec et Montréal, ou encore l'instauration d'un passeport culturel pour les jeunes.

Mais c'est surtout la nomination controversée d’un juge, ami du ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, qui a dominé les entrevues en mêlées de presse.

Peu avant le dévoilement du vote de confiance, plusieurs ministres ont été interpellés sur cette question qui plane depuis plusieurs jours sur le gouvernement Legault. L'occasion ne s'est pas présentée , a assuré Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.