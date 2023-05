Le Lieu historique national de la Citadelle-d’Halifax prend vie en Lego

Responsable du projet, le Maritime LEGO User Group (MariLUG) est un groupe de passionnés de Lego dont l’objectif est d’inspirer la communauté dans les provinces maritimes à l’aide de ce jouet de construction d’origine danoise.

À la fin de l’année dernière, nous avons décidé qu’on voulait célébrer quelque chose d’Halifax et le choix le plus évident a été la citadelle , explique Jason Pyett, membre de MariLUG et fondateur de Playwell Bricks. Nous avons étudié plusieurs concepts différents et nous avons finalement choisi l’échelle que nous avons maintenant, qui est basée sur la taille des canons. Nous avons adapté la maquette entière à cette taille.

Les membres de MariLUG ont passé plus de deux mois sur ce projet. Environ 10 000 blocs Lego ont été utilisés pour la construction de cette maquette qui mesure 7 pieds par 5 pieds.

Des gens de partout en Atlantique ont fait la route jusqu'en Nouvelle-Écosse samedi pour pouvoir participer à ce projet de grande envergure. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Le groupe MariLUG a dû faire un vrai travail de recherche afin d’obtenir les pièces nécessaires pour la construction de sa maquette. Nous avons fait des commandes au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis et même en Allemagne , dit le gestionnaire d’événements chez MariLUG , Sean Mcloed.

Plus de 40 heures d’assemblage ont été nécessaires pour réaliser la réplique du Lieu historique national de la Citadelle-d’Halifax. Elle était presque complète samedi : il ne manquait que quelques triangles extérieurs au bâtiment principal.

Lego est vraiment bon pour les angles à 90 degrés et les lignes droites, mais pas pour les triangles , lance Sean McLoed.

La maquette finalisée sera en exposition à la vraie citadelle à partir du 1er juin et ce, jusqu’en octobre.

D’après le reportage de Kheira Morellon