Les statues des Consuls de la MRC de Maria-Chapdelaine en voie d’être restaurées

Au fil du temps, des actes de vandalisme et les ravages de la faune ont contribué à la détérioration des Consuls de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Les coûts des travaux sont absorbés par les municipalités associées aux statues. Sept des 13 œuvres sont restaurées par l’artiste multidisciplinaire Normand Hunter. La cure de rajeunissement des statues devrait être complétée d'ici deux semaines.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Le créateur Normand Hunter utilise plusieurs outils pour restaurer les statues. Aller à l'image 1 Les statues ont été crées pour un spectacle. Aller à l'image 2 Les Consuls de la MRC de Maria-Chapdelaine trônent en bordure du boulevard des Pères à Dolbeau-Mistassini. Aller à l'image 3 Les statues ont été crées pour un spectacle. Aller à l'image 4 Les statues des Consuls représentent les 12 municipalités et le territoire non organisé de la MRC de Maria-Chapdelaine. Aller à l'image 5 Sept des treize oeuvres sont restaurées par l’artiste multidisciplinaire. 1 / de 6 Le créateur Normand Hunter utilise plusieurs outils pour restaurer les statues. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 Le créateur Normand Hunter utilise plusieurs outils pour restaurer les statues. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Image 2 de 6 Les statues ont été crées pour un spectacle. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Image 3 de 6 Les Consuls de la MRC de Maria-Chapdelaine trônent en bordure du boulevard des Pères à Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Image 4 de 6 Les statues ont été crées pour un spectacle. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Image 5 de 6 Les statues des Consuls représentent les 12 municipalités et le territoire non organisé de la MRC de Maria-Chapdelaine. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Image 6 de 6 Sept des treize oeuvres sont restaurées par l’artiste multidisciplinaire. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

On a fait le bas. On a tout enlevé ce qui était le plus endommagé dans le bas. Ensuite, le reste sera peint en couleur. C'est ça qu'on fait. Là, on répare un peu partout. C'est pour ça qu'il y a des marques un peu partout. On travaille après ça pour les remettre comme il faut. Il y a des trous de pics-bois et toutes sortes d'affaires qui étaient parties parce qu'ils restaient dehors, au froid, l'eau, tout le kit, le gel, ça fait faire ça , a expliqué Normand Hunter.

« Ils vont retomber flambant neuf. Ils vont avoir un petit air de jeunesse. » — Une citation de Normand Hunter, artiste, en parlant des personnages

Les Consuls de la MRC de Maria-Chapdelaine devraient être de retour à leur emplacement en juin. D’ici là, les personnages gigantesques, qui représentent les 12 municipalités et la communauté de la MRC seront colorés, ce que souhaitait faire initialement leur créateur.

J'ai mis des couleurs, c'est juste fait au crayon. Ça va être bien différent, de les mettre en vrai en peinture , reconnaît l’artiste.

Normand Hunter est aidé d'un homme à tout faire pour revoir la plus grande œuvre de sa carrière. Denis Belley et lui ont recours à divers outils pour travailler l'uréthane.

On fait une belle chose qui va nous rester. On va être fier de ça aussi, de voir ça sur le bord du chemin. Ce sera tout repeinturé, tout beau. On les voit maganées, on veut les voir belles , souligne Denis Belley.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson