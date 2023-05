De Sikniktuk à Kent, l’histoire du comté dans la lunette du sociologue Mathieu Wade

Le nouvel ouvrage De Sikniktuk à Kent raconte l’histoire du comté rural dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. L’auteur, le sociologue Mathieu Wade, explore l’évolution de ce comté, façonné par les vagues d’immigration et le développement des industries forestières, agricoles et navales.

Sikniktuk est le nom autochtone que portait le comté de Kent avant la colonisation.

Environ 230 localités ont été établies le long des rivières et des voies ferrées de ce territoire entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle. À ce jour, il existe à peu près une localité par tranche de 100 habitants.

« Les Mi'kmaq, les Acadiens, les anglophones. C’était rural, c’était très faiblement municipalisé, alors on s’est posé la question : qu’est-ce qui s’est passé avec ce comté-là ? » — Une citation de Mathieu Wade, sociologue et professeur au département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton

On a vu qu’il y avait en fait un ensemble de frontières, des fois réel, des fois symboliques, des fois imaginaires, et qui perdurait. Mais pour quiconque traverse le comté en voiture, ce n’est pas évident qu’on passe d’une localité à une autre , dit le sociologue Mathieu Wade. Ces communautés-là ne sont plus autant visibles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  De Sikniktuk à Kent, paru aux éditions du Septentrion, fait 176 pages. Photo : Gracieuseté : Les éditions du Septentrion

Le comté a longtemps eu le plus haut taux de population à l’extérieur des territoires incorporés de la province et était l’un des plus pauvres à l’échelle du pays. C’est une espèce de territoire qui était un microcosme du Nouveau-Brunswick , avance Mathieu Wade.

De la toponymie à l’histoire du comté

À l’origine, la Commission de services régionaux du comté Kent avait commandé un ouvrage sur les toponymes des communautés de ce comté, mais le projet a vite évolué pour se pencher sur son histoire.

On savait à peu près d’où venaient tous les noms, mais le comté de Kent posait une série d’énigmes, parce que c’était — avant la récente réforme de la gouvernance locale — le comté de la province le plus rural , explique Mathieu Wade.

Mathieu Wade, sociologue et professeur au département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Mathieu Wade soutient que le comté de Kent est caractéristique de la structure de peuplement de la province.

Le Nouveau-Brunswick est une province assez unique. Déjà, c’est une des provinces les plus rurales et l’on est une des seules provinces au Canada à ne pas avoir un pôle urbain dominant , dit Mathieu Wade. On n’a pas un Halifax, un Charlottetown, un Québec, un Montréal ou un Toronto, qui condense une bonne partie de la population.

La moitié de la population de la province est divisée en trois villes de taille moyenne, soit Saint-Jean, Moncton et Fredericton.

Avant la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, le tiers de la population de la province vivait dans des territoires non incorporés. Le comté de Kent était vraiment représentatif de cela , souligne Mathieu Wade.

Selon le sociologue, l’économie, la foresterie et le rythme accéléré du développement des ressources naturelles qui faisaient qu’on avait plus besoin d’aller à l’intérieur des terres. Au lieu de se densifier, on se dispersait , observe-t-il.

Selon Mathieu Wade, c’est ce qui explique — en grande partie — l’abondance de toponymes et la répartition des communautés au sein du comté de Kent.

Appartenances microlocales

Pour la recherche de l’ouvrage, Mathieu Wade et ses collaborateurs se sont appuyés sur les histoires locales, pour une perspective plus régionale. On en a recensé à peu près une vingtaine dans le comté de Kent , dit le sociologue.

Ces histoires, écrites par des écrivains amateurs de la région au cours du temps, suivent souvent la même trame : pionnier de la communauté, première église, traditions, personnalités notables.

Nous ce qu’on a essayé d’apporter, c’est une perspective plus régionale. Plutôt que d’avoir l’histoire de Grand-Digue et l’histoire de Cocagne, qui sont deux communautés voisines, d’essayer d’inscrire l’histoire de chacune des communautés dans une trame régionale plus grande , dit-il. Et de faire une plus grande place à la dynamique de dépossession des terres autochtones à laquelle les Britanniques ont participé, mais les Acadiens aussi.

Pendant le processus d’écriture, Mathieu Wade et son équipe ont tenu une vingtaine de rencontres communautaires avec plus de 200 personnes. Lors des échanges, il dit avoir été marqué par l’ancrage émotif bien présent qui existe encore dans les localités.

On remarquait que plus une communauté était en état de dévitalisation, plus les gens y tenaient , se remémore-t-il.

Il y avait plein de ces localités-là qui étaient, à toute fin pratique, inexistantes : elles avaient perdu leur caisse populaire, elles avaient perdu leur école, elles avaient perdu leur bureau de poste. Il n’y avait plus tout le socle institutionnel qui permettait à la communauté de s’appuyer et d’agir sur ce qu’elle était et pourtant, les gens sentaient encore très très fortement cette appartenance-là.

Vue sur le quai de Pointe-Sapin. Le territoire maintenant connu comme le comté de Kent a connu des vagues de colonisation anglaises, écossaises et irlandaises à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Mathieu Wade assure que De Sikniktuk à Kent est un ouvrage grand public, mais qu’il s’adresse aux gens du comté de Kent.

C’est pour [les gens du comté de Kent] qu’on l’a écrit, j’espère que ces gens-là, ça va les intéresser. Je pense que c’est une contribution aussi à l’histoire de la province , poursuit-il. Pour l’Acadie […] même si ça ne parle pas spécifiquement de votre localité, c’est des dynamiques qui sont à peu près les mêmes. On peut se servir de cette étude de cas là pour éclairer des choses un peu plus larges.

Le lancement officiel du livre De Sikniktuk à Kent à lieu à Bouctouche le 4 juin.

Avec des informations de l’émission L’heure de pointe Acadie