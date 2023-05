La Saskatchewan clôture une semaine de célébrations du couronnement du roi Charles III

Depuis une semaine, plusieurs activités ont eu lieu en Saskatchewan pour souligner l'événement, notamment à Battleford, ou encore à l’église unie Knox-Metropolitan de Regina.

Le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Russ Mirasty, qui représente la couronne britannique dans la province, a qualifié ce jour d' historique .

C'est un jour vraiment spécial, et en tant que représentant du Roi pour la province de la Saskatchewan, nous avons pensé que ce serait un bon moyen de renforcer ce lien, et d'honorer le roi pour ce qu'il fait et ce qu'il fera , affirme-t-il.

Lors de l'événement à la Government House de Regina, des jeunes ont appris à fabriquer des couronnes. Photo : Radio-Canada

Samedi, une nouvelle exposition consacrée à la Couronne a été ouverte au public et des ateliers de travaux manuels ont été organisés pour permettre aux plus jeunes de fabriquer des couronnes et de déguster des biscuits ornés de l'emblème du couronnement.

Jeffery Straker, auteur-compositeur-interprète, a également participé aux festivités en offrant une prestation musicale sur un nouveau morceau qu'il a composé spécialement pour l'occasion.

Marion Hudey, une participante, a fait part de son enthousiasme et de son attachement à la couronne britannique.

Ma grand-mère aimait la famille royale, donc dans notre famille elle est toujours honorée. Je ressens une certaine connexion ici avec l'Angleterre et l'Écosse .

Charles III a succédé à l'âge de 73 ans à sa mère, la reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à 96 ans.

Avec les informaitons de Lloyd Pasqualetti