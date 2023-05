Juge de Longueuil nommé à Sept-Îles : le ministre dit avoir respecté le processus

L'avocat Alexandre Germain, qui travaille au contentieux du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, à Longueuil, a décroché le poste de juge au Palais de justice de Sept-Îles, vacant depuis plus d’un an.

Simon Jolin-Barrette a fait son choix lors d'une deuxième ronde d'appel aux candidatures, après avoir refusé tous les candidats de la première ronde, cet hiver.

Le palais de justice de Sept-Îles (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

À son arrivée au congrès de la CAQ à Sherbrooke samedi, Simon Jolin-Barrette a affirmé ne rien avoir à se reprocher dans cette nomination. Le dossier de Sept-Îles est un dossier distinct. En vertu du règlement sur la sélection des juges, le processus a été suivi en tout point également , a-t-il déclaré en mêlée de presse.

« C'est une situation qui est particulière. Le poste a été difficile à combler à Sept-Îles. » — Une citation de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

Selon lui, des informations sur le processus de sélection du juge qui ont circulé dans les médias sont inexactes, sans vouloir en dire davantage.

Une mesure d’exception

Quant à lui, le premier ministre François Legault a admis que demander une deuxième ronde de candidatures est une mesure d'exception , qui ne se produit que rarement.

Il affirme même ignorer pourquoi le premier tour a été annulé par son ministre.

Le ministre reçoit des propositions de candidatures. Ça se peut que dans ce cas-là, la proposition ou les propositions ne répondaient pas aux exigences que le ministre souhaitait, donc il a redemandé au comité d'en refaire une autre , a-t-il lancé.

Le premier ministre François Legault Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La députée de Duplessis se concentre sur le positif

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, affirme avoir eu une bonne discussion avec son collègue Simon Jolin-Barrette.

Elle concède qu'elle aurait souhaité que le poste revienne à un juriste local, mais tente de voir le positif dans cette situation.

« On va gagner une famille, on va gagner des gens. On a aussi un enjeu démographique chez nous. On va faire en sorte d'être accueillant avec les gens qui vont venir s'installer chez nous. » — Une citation de Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et députée de Duplessis

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, s'était indigné sur les réseaux sociaux la semaine dernière d'une pareille démarche. Il déplorait que le ministre n'ait pas accordé le poste à l’un des juristes de la Côte-Nord qui avait postulé lors de la première ronde de candidatures.

Avant d'être nommé juge sur la Côte-Nord, Me Alexandre Germain pratiquait depuis 2020 au sein du contentieux du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Il a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et a été admis au Barreau en 2008.

Avec la collaboration de Lambert Gagné-Coulombe