Le Gala de boxe des gens d’affaires de retour à Jonquière

Ce seront en tout 26 participants qui monteront sur le ring lors du gala. L'événement avait eu lieu une première fois en 2018. Depuis la fin janvier, les apprentis boxeurs s’entraînent plusieurs fois par semaine pour se préparer pour le jour J.

On apprend la base de la boxe. On commence vraiment par démystifier le mouvement, le déplacement, les coups et la défense. On fait beaucoup d’exercice pour améliorer leur capacité cardiovasculaire également , affirme l’entraîneur au Club de boxe de Chicoutimi, Alex Tremblay.

Alex Tremblay est entraîneur au Club de boxe de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Il indique que de nombreuses personnes impliquées dans le monde des affaires en région seront présentes lors de la soirée. Le but c’est vraiment de se faire des contacts. Dans le groupe, il y a des gens de tous les milieux, donc c’est vraiment une belle activité de réseautage , explique-t-il.

Pour les treize combats, ce sont les entraîneurs qui ont décidé les adversaires de chaque participant selon leur niveau. L’objectif est de rendre le tout le plus équilibré possible.

Événement caritatif

L'organisation s'est engagée à remettre un minimum de 15 000 dollars à la Fondation de ma vie, qui finance des projets menés à l'hôpital de Chicoutimi.

C’est une bonne fondation qui a de bonnes valeurs, ajoute Alex Tremblay. Pour nous c’était logique d’encourager une fondation de la région, car l’argent va être investi pour la population d’ici. Le Club de boxe de Chicoutimi est un organisme à but non lucratif qui est subventionné par la Ville de Saguenay, donc c’est primordial pour nous de redonner à notre communauté.

En plus de l'argent récolté avec la vente de billets, des articles signés par les boxeurs professionnels Stéphane Ouellet et Kim Clavel seront mis aux enchères.

Une organisation fière

Les entraîneurs sont très fiers du groupe qu'ils supervisent. Ils se disent impressionnés par la motivation des participants.

Il y en a certains qui ont perdu jusqu’à 25 livres dans le processus. Ils profitent des entraînements pour se remettre en forme. La majeure partie du groupe n’avait jamais monté dans un gymnase de boxe, puis quand je les regarde maintenant, je vois une grande progression sur le plan technique , mentionne un autre entraîneur, Michel Desgagné.

Les fonds amassés grâce à l'événement iront à la Fondation ma vie. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

L’organisation a d’ailleurs bien hâte de voir le fruit du travail acharné des apprentis boxeurs.

On est fébrile et content. On sait que le travail a été bien fait par tout le monde, donc on est confiant que le gala va se dérouler à merveille , explique l'entraîneur.

Des participants excités

Pour les participants, ce sera l’aboutissement de plusieurs mois d’effort et de plaisir.

Les entraînements nous ont poussés à nous surpasser. Tout le monde est sympathique donc ça permet à tous de faire du réseautage et de faire connaître ses entreprises. J’ai une carcasse qui est maganée, mais vous allez voir je vais être en assez en forme lors de mon combat , explique un des participants, Serge Gaudreault.

Les boxeurs pourront montrer l’étendue de leurs compétences devant une salle comble de 800 personnes.

D'après le reportage d'Alexis Desnoyers Muckle