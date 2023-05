La Ville de Vancouver sonde ses citoyens à propos du bruit

La Ville de Vancouver souhaite moderniser son règlement sur le bruit. Pour ce faire, elle invite les citoyens à donner leur avis sur la réglementation actuelle et à recenser leurs principales préoccupations.

Le sondage sur la révision du règlement porte, entre autres, sur les bruits reliés aux chantiers de construction, aux événements spéciaux ainsi qu’aux équipements d'aménagement paysager comme les tondeuses à gazon.

Sarah Hicks, inspectrice en chef des permis pour la Ville de Vancouver, explique que ce sondage est une occasion de trouver un équilibre entre les activités animées qui se déroulent en ville et la recherche d'espaces calmes.

Nous cherchons à comprendre où nos résidents et nos entreprises ressentent les effets du bruit. Nous cherchons à déterminer les endroits où nous pouvons envisager des activités plus bruyantes, comme des festivals extérieurs ou des événements culturels, tout en assurant des zones plus calmes , précise Sarah Hicks.

Le règlement sur le bruit définit le niveau de bruit acceptable en fonction du lieu, de l'heure de la journée et de son origine. Sarah Hicks indique qu'il a été implanté pour la première fois en 1989 et qu’il n’a pas fait l'objet de mises à jour importantes depuis 1997.

Des chantiers, des motos et des souffleuses à feuilles

Barbara Campbell, résidente du quartier West End, se plaint d’un important projet de construction près de chez elle.

Le contrôle du bruit ne semble pas être un problème dans ce projet , indique-t-elle. Elle aimerait voir des contrôles plus stricts sur les heures où le bruit est autorisé.

On voit des camions, des motos, c'est incroyable , indique pour sa part David Scott, en pointant une intersection occupée du quartier West End. Certaines motos ont un système d'échappement modifié , précise-t-il.

Les souffleuses à feuilles peuvent également être une source d'irritation. Depuis le début de l'année, la Ville de Vancouver a reçu 29 plaintes concernant leur utilisation.

Un règlement mis en place en 2004 les interdit dans une zone délimitée par le parc Stanley, les rues Burrard et West Georgia, et l’avenue Beach, faisant du West End le premier quartier au Canada à proscrire ce type d’équipement. Cependant, des résidents ont, par le passé, déclaré que le règlement était rarement appliqué.

Nous avons maintenant l'occasion de comprendre ce que les résidents pensent du règlement sur le bruit. Qu'est-ce qui doit être mis à jour? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui nous a échappé? Il s'agit de moderniser et de rechercher les possibilités d'améliorer la situation par rapport au bruit , conclut Sarah Hicks.

Le sondage est disponible jusqu’au 30 mai et les recommandations seront présentées au conseil municipal à l'automne.

Avec les informations de Yasmin Gandham