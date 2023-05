Des croque-livres pour inciter les touts petits à la lecture dans la MRC des Chenaux

Martin Lavallée, agent de développement à la réussite éducative à la MRC des Chenaux explique que le fonctionnement est tout simple. On peut prendre un livre, en redonner un, c'est nous qui décidons .

Il s’agit d’une manière ludique d’inciter les jeunes à lire.

« Il faut nourrir le croque-livre, donc apporter un livre et diffuser l'information, diffuser le plus possible les livres et les partager dans le réseau. »