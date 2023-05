Les feux de forêt continuent de menacer les communautés à la Nation dénée Buffalo River

Rose et Dan Matzner sont les propriétaires d’un chalet qui se trouve à Dillon Lake, situé à 550 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon. Leur propriété a complètement été détruite la semaine dernière.

Dan Matzner, dont la maison principale se trouve àMeadow Lake, affirme qu’il était au bord des larmes quand il a reçu la nouvelle.

C’est un lieu où on allait cueillir des baies et des plantes médicinales. On y allait pour chasser et pour emmener nos petits-enfants. On a tout perdu, affirme-t-il.

Le même feu, qui a détruit ce chalet, menace encore Dillon, qui est la principale communauté de la Nation dénée Buffalo River cette semaine.

Selon l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA), cette flambée, qui se trouve au sud-est de Dillon, s’est étendue sur 9690 hectares en date de samedi matin.

Un peu plus tôt cette semaine, 150 personnes de la Nation dénée Buffalo River ont été évacuées. Ceux qui ont des maladies chroniques ou des jeunes ont été transportés à Lloydminster.

Selon la cheffe de la Nation dénée Buffalo River, Norma Catarat, environ 600 personnes se trouvent toujours près de l’endroit des feux de forêt et sont prêts à être évacués si nécessaire

Elle ajoute qu’il y a deux autobus en attente dans la communauté de Buffalo, au cas où il y aurait plus de personnes à évacuer.

On s’attend à des températures de 35 ° C dimanche et il y a une inquiétude majeure à propos de ça aussi, car dès que la chaleur sera là, il y a un gros potentiel que le feu s’intensifie, affirme-t-elle.

Des refuges ayant de l’air frais ont été mis sur pied dans la salle communautaire de la Nation dénée Buffalo River, ainsi que dans son arène et son gymnase pour aider ceux qui ont des difficultés à respirer.

Des équipes spécialisées en santé mentale sont aussi sur place pour prodiguer des soins.

Norma Catarat affirme qu’elle est inquiète de l’impact que cette situation aura sur les membres de la communauté.

C’est une grande perte pour la communauté. Tout le monde le ressent , estime-t-elle.

