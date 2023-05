Conservateurs et néo-démocrates précisent leur plan pour le système de santé albertain

À la mi-campagne, les cheffes des deux principaux partis politiques albertains ont tenu des conférences de presse, pour préciser leur plan en matière de santé, samedi, à Calgary. Alors que le Parti conservateur uni (PCU) mise sur les soins pour les enfants et les femmes, le Nouveau Parti démocratique (NPD) s'attarde particulièrement au recrutement de personnel médical.

Beaucoup s’entendent pour dire que les 26 sièges en jeu à Calgary détermineront qui, de Danielle Smith ou Rachel Notley, sera première ministre à l'issue des élections et l'attention que les deux cheffes portent à la métropole ce week-end tend à le prouver.

Dans la circonscription de Mountain View, la cheffe du NPD , Rachel Notley, a précisé son plan pour la rétention de professionnels de la santé dans la province.

D’abord, les néo-démocrates comptent offrir des primes à la signature pouvant aller jusqu’à 10 000 $ pour les professionnels de la santé. On va investir 70 millions de dollars par année pour cette mesure essentielle [...] afin de maintenir nos hôpitaux ouverts et de s’assurer que les Albertains ont accès aux soins dont ils ont besoin , affirme Rachel Notley, sans préciser le nombre d'années que durera la mesure.

Les néo-démocrates proposent aussi de fournir une aide au revenu aux étudiants en médecine pour qu'ils se concentrent sur leur étude. Leur cheffe soutient que son parti ajoutera jusqu’à 10 000 places dans les établissements postsecondaires de l’Alberta pour former des médecins, des infirmières et d’autres professionnels de la santé.

Nous allons investir 375 millions de dollars sur trois ans pour créer ces places, afin que les personnes qui désirent faire carrière dans le [domaine de la santé] n’aient pas à quitter l’Alberta.

« Cette stratégie est ambitieuse, mais elle est essentielle pour notre avenir. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique

Danielle Smith promet d'investir dans la santé des enfants et des femmes

Quelques kilomètres plus loin, la cheffe du PCU , Danielle Smith, a, quant à elle, précisé son plan pour les soins de santé des enfants et des femmes. En conférence de presse, elle a expliqué que son parti veut embaucher davantage d’obstétriciens à Lethbridge et dans les communautés rurales de la province.

La cheffe conservatrice unie veut élargir l'accès aux tests de dépistage chez les nouveau-nés en finançant une étude menée par Services de Santé Alberta pour en vue d'ajouter cinq diagnostics de maladies. Cela comprendrait notamment le cytomégalovirus congénital, l’acidurie argininosuccinique et le déficit en guanidinoacétate méthyltransférase.

Le PCU souhaite également augmenter le financement pour les tests, le soutien éducatif et les programmes destinés aux enfants atteints d’autisme ou d’un handicap complexe.

« Les investissements d’aujourd’hui vont permettre à un plus grand nombre d’Albertains de mener une vie plus saine. » — Une citation de Danielle Smith, cheffe du Parti conservateur uni

Mme Smith souhaite en outre accroître les investissements pour les postes de sages-femmes. Les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans le système de santé albertain [...] elles réduisent la pression sur les services d’obstétrique, sur les urgences et sur les soins primaires , soutient-elle.

Par l’entremise de son plan L’Alberta vous appelle , le PCU s’engage à offrir une prime à la signature pour les professions où il y a une pénurie de main-d’œuvre, comme celles du domaine de la santé.

Sur son site, le parti précise que ces travailleurs auront droit à un crédit d’impôt non remboursable de 1200 $ après avoir habité dans la province plus d’une année.

Finalement, les conservateurs unis comptent accorder une subvention de 10 millions de dollars à la Fondation albertaine pour la santé des femmes.