La Septilienne Ema Landry lance son premier album

Quand j’ai composé la chanson Dans mes bras, tout a déboulé. Ça enlève un poids, mais ça prenait ça pour que je sois capable d’avancer , raconte-t-elle. Ema Landry y aborde notamment son histoire d’adoption.

Le projet musical se veut également une lettre d'amour à sa ville natale et au lien que l'artiste entretient avec la Côte-Nord, maintenant qu'elle vit à Montréal depuis quelques années.

Ça fait un moment que je ne suis pas venue ici, mais c’était très important pour moi que le premier lancement soit chez nous , ajoute l'artiste.

Ema Landry s'est dite comblée et prête à amorcer ce qu'elle appelle un nouveau chapitre de sa vie, en compagnie des siens.

« Je prends tout ce qui vient. On est contents de ce qu’on a fait. On sait jamais si les gens vont se présenter, et j’ai une confirmation que oui, alors le stress est parti. »