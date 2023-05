Une journée familiale pour célébrer la restauration du ruisseau Junction

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel du comité d’intendance du ruisseau Junction, qui invitait les familles à participer au festival annuel de ce cours d'eau.

En plus des nombreuses activités pour les jeunes, le comité a organisé une activité d’ensemencement de la rivière, qui permettait aux enfants d’ajouter eux-mêmes quelques poissons - des ombles de fontaine - pour contribuer à la restauration de l’écosystème du ruisseau.

Selon la présidente du comité d’intendance du ruisseau Junction Rachel Niemela, le comité et les citoyens peuvent célébrer ensemble le travail accompli pour sauver la petite rivière.

Rachel Niemela se rappelle du temps où le ruisseau Junction était enterré sous les roches et sous la terre à plusieurs endroits dans le Grand sudbury. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Ça fait 20, peut-être même 30 ans, qu'on travaille pour essayer de remettre la vie dans le ruisseau , explique-t-elle.

Le fait qu’on puisse avoir une célébration avec la communauté, et qu’on puisse lâcher des truites dans le ruisseau et que c’est maintenant possible qu’elles puissent survivre, c’est vraiment quelque chose de merveilleux , ajoute-t-elle.

Autrefois pollué par les déchets et par l'industrie minière et même complètement ensevelie par endroits, le ruisseau Junction ressemble de nouveau à un cours d'eau naturel.

Le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario fournit environ 3000 poissons par années pour renflouer le ruisseau Junction. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Mme Niemela se souvient du ruisseau Junction dans son état le plus pollué.

J’ai l’âge où je me souviens que c'était toutes des roches noires. Alors il n’y avait presque pas d'arbres, il n’y avait pas de végétation. Je vivais proche du ruisseau dans le quartier West End. Et puis on allait jouer dans les roches, c’est ce qu’on disait à nos parents quand on allait dans le ruisseau , dit-elle.

Les enfants ont participé en déposant des jeunes ombles de fontaine dans le ruisseau Junction. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Maintenant, à l’endroit où on allait jouer, c'est tout vert, c'est extraordinaire , se réjouit-elle.

Elle rappelle que le ruisseau Junction est un cours d’eau qui traverse une très grande partie du Grand Sudbury et que celui-ci est important pour l’écosystème de la région.

Des signes encourageants qui continuent de se multiplier

Chaque année depuis 20 ans, le comité d’intendance relâche environ 3000 petits poissons dans le ruisseau Junction, afin de tenter de restaurer l’écosystème du cours d’eau.

Selon l’ancien professeur de l’Université Laurentienne et biologiste David Lesbarrères, les signes d’une reprise de l’écosystème se multiplient dans le ruisseau depuis quelques années.

Davis Lesbarrères voit plusieurs signes encourageants de reprise écologiques dans le ruisseau Junction. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Un des signes les plus intéressants, selon lui, est que de plus en plus de petits ombles de fontaine finissent par atteindre un âge adulte et qu'ils peuvent donc se reproduire.

C'est un prédateur qui mange les petits poissons et donc constater qu'il arrive à être ici c'est un signe que toute la chaîne alimentaire est présente. Que lui, il a des proies, et que ses proies ont de plus petits poissons à manger et ainsi de suite, et que toute la chaîne est reconstituée , explique-t-il.

En tant que biologiste spécialisé dans la recherche sur les amphibiens, M. Lesbarrères affirme que les signes encourageants sont aussi vus chez ces animaux dans certains secteurs plus calmes du ruisseau Junction.

Les enfants ont pu manipuler ces tortues, qui font partie de l'écosystème des cours d'eau et des forêts de la région. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Il y a une bonne diversité, et là encore le nombre d'individus des quatre espèces qu'on retrouve ici [montre que] les populations augmentent. On a de plus en plus d'animaux donc c'est un bon signe que d'une manière générale, l'écosystème revient , dit-il.

M. Lesbarrères se réjouit de la participation de la communauté à cette activité.