Des pompiers de la Saskatchewan améliorent leurs compétences sur les techniques de survie

La formation est une initiative de l'Association internationale des pompiers (IAFF), une organisation qui représente plus de 335 000 pompiers et auxiliaires médicaux au Canada et aux États-Unis.

Selon les organisateurs, le programme a été élaboré en réponse à des décès et à des incidents évités de justesse auxquels les pompiers ont été confrontés.

Au cours de l’apprentissage, ils ont été amenés à gérer des situations dans diverses simulations incluant l'accident de travail et la gestion de fils électriques enchevêtrés.

Ils ont aussi appris à lancer un appel de détresse jusqu'à l'arrivée des sauveteurs.

Trevor Warren, un instructeur des services d'incendie basé à Saskatoon, soutient que les pompiers doivent être désormais prêts à tout, physiquement et mentalement. Selon lui les pompiers ont moins de temps pour prendre ces décisions en une fraction de seconde

Ce qu'ils apprennent, c'est un ensemble de compétences ou d'outils dans leur boîte à outils, pour ainsi dire, afin qu'ils puissent se sortir du pétrin lorsqu'ils en ont un , affirme M. Warren.

M. Warren cite l’exemple des incendies qui, selon lui, sont intenses et qui peuvent brûler plus rapidement et plus chaudement que par le passé.

Le chef adjoint du développement du personnel et de la sécurité pour les pompiers de Saskatoon, Anthony Tataryn, explique que cet entraînement permet de prévenir les tragédies chez les pompiers, et qu'il est important de faire une sensibilisation à large échelle là-dessus.

Il est très important que nous puissions partager ces compétences avec d'autres services d'incendie qui n'ont pas reçu cette formation pour leur permettre d’acquérir ces connaissances .

M. Tataryn prévoit aussi des possibilités de formation régionale à l'avenir et la mise en ligne de certaines formations afin de les rendre accessibles à un plus large public.

Avec les informations de Sarah Onyango