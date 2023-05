Un chemin fermé gâche le début de saison de pourvoyeurs de Val-d’Or

Cette fermeture demeure pour une durée indéterminée. Elle touche les pourvoiries, mais aussi des résidences et des centaines de camps de villégiature.

À quelques jours de l’ouverture de la saison de pêche, les pourvoiries situées de l’autre côté du barrage doivent déjà annuler des réservations.

On revit une 2e pandémie, lance Éric Paquet, propriétaire de la pourvoirie du Lac Guéguen. J’en suis rendu au point d’appeler l’ensemble de mes clients pour les semaines à venir et leur dire que, malheureusement, ils ne pourront pas venir nous voir. Tous nos préparatifs pour la saison sont aussi au point mort. Pour nous, mai et juin sont les plus gros mois de l’année. Ce sont d’énormes pertes.

Le Ministère a annoncé vendredi qu’un chemin de détour, qui passe par Senneterre, était désormais carrossable en camion ou en VUS. Éric Paquet estime pour sa part qu’il n’en est rien.

Contrairement à ce qui est annoncé, c’est non carrossable, affirme l’homme d’affaires. Même en camion, j’ai frappé des rochers et c’est non sécuritaire. Il y a une seule voie et la visibilité est réduite. Pour moi, ce n’est vraiment pas une option que je peux proposer à mes clients.

Le ponceau situé sur le chemin Chimo au km 41, un chemin multiusage est fermé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Maintenant que le débit d’eau passant sous la route est à la baisse, les utilisateurs du chemin Chimo espèrent obtenir rapidement des réponses sur le plan de match qui sera mis de l’avant par le MRNF.

On est un peu dans l’inconnu, déplore Éric Paquet. C’est difficile de s’enligner pour notre saison. On veut aussi pouvoir sécuriser les gens qui nous appellent concernant leur réservation en juillet. Ils sont inquiets et c’est normal. Ce sont leurs vacances estivales planifiées de longue date. Je ne suis pas ingénieur civil, mais j’imagine que des travaux d’urgence peuvent être réalisés pour au moins laisser passer des véhicules légers, en attendant une solution plus permanente. On ne peut pas attendre six mois.