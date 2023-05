70 vélos amassés grâce au projet Récupère-don ton vélo

On avait convié les Sherbrookois et les Sherbrookoises à venir nous porter des vélos qui ne servent plus, raconte la responsable du projet, Sylvie Charbonneau. On a une belle grande équipe de bénévoles qui vont les réparer durant les prochains mois.

Ces vélos qui ont besoin d’un peu d’amour seront ensuite distribués dans les écoles et les centres de la petite enfance ( CPE ). Il y a 1150 heures de bénévolat en réparation qui ont été faites dans la dernière année par nos bénévoles , explique Sylvie Charbonneau, qui est également coordonnatrice de l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé.

L'initiative vise à promouvoir l'activité physique chez les jeunes dont les familles manquent de moyens pour les faire bouger. Issus de milieux défavorisés, ces derniers ont été préalablement identifiés par les enseignants en éducation physique des écoles du centre de services scolaire de la région de Sherbrooke.

Les dons étaient amassés à l'école secondaire de la Montée, samedi. Photo : Radio-Canada / Tamara Garneau

Pour les Sherbrookois qui souhaitent faire de la place dans leur remise, Mme Charbonneau soutient qu'il est toujours possible de donner sa bicyclette en s'adressant au secrétariat de l'école secondaire de la Montée d'ici la fin de l'année scolaire.

Depuis sa création il y a 22 ans, le projet a permis de remettre plus de 2000 vélos et casques à des jeunes de milieux défavorisés. L'an dernier, le projet Récupère-don ton vélo a permis de récolter plus de 200 vélos qui ont été remis à neuf.