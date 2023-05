Des cours d’eau sous haute surveillance au Yukon

Old Crow et Carmacks sont les dernières municipalités yukonnaises à s’ajouter à la liste des communautés où les crues liées à la débâcle printanière des cours d’eau retient l’attention des autorités.

Vendredi, le territoire a lancé une veille d’inondation pour les rivières Porcupine, Whitestone et Ogilvie, dans les environs d’Old Crow.

La fonte d’un couvert de neige plus généreux que la normale et la formation de petits embâcles sur ces cours d’eau en font augmenter le niveau. Le territoire évalue la durée du risque de débordement de la Porcupine entre 5 et 7 jours.

Dans les environs de Carmacks, la température élevée et la fonte des neiges qui en résulte ont conduit les autorités à lancer un avis de fort débit pour la rivière Nordenskiold. Le territoire indique que la rivière pourrait déborder dans les prochains jours si la fonte se poursuit rapidement.

Embâcle sur la rivière Klondike

Un avertissement d’inondation est toujours en vigueur pour la rivière Klondike. L’embâcle qui s’était formé dans les environs d’Henderson’s Corner a relâché ses eaux vers midi, vendredi, causant une crue soudaine et des inondations suivies d’une décrue à Rock Creek.

La rivière a également débordé aux environs de la ferme Tr'ondëk Hwëch'in, causant de fortes inondations. Un autre embâcle a causé une brève inondation d’une route avoisinante. Le niveau de la rivière reste élevé.

Les autorités préviennent les résidents des environs que d’autres crues soudaines sont possibles jusqu’à ce que la glace ait fini de s’écouler. D’autres embâcles pourraient se former lors de la débâcle en amont.

La veille d’inondation qui frappait le fleuve Yukon dans les environs de Dawson a, quant à elle, été levée vers 22 h, vendredi soir. Les morceaux de glace emportés lors de la débâcle sont rendus suffisamment en aval pour dissiper les craintes des autorités.