Plusieurs corvées de nettoyage s’opèrent ce printemps dans l’Est-du-Québec

À Cap-Chat et à Sainte-Anne-des-Monts, une dizaine de bénévoles ont bravé le temps frais et nuageux samedi pour participer à la Grande corvée, un événement organisé par le Comité d'aménagement et de développement durable environnemental et culturel (CADDEC).

Malgré le temps nuageux, quelques citoyens ont participé à la corvée de nettoyage de Cap-Chat. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Pour une deuxième année consécutive, on fait le nettoyage au centre-ville avec des bénévoles , explique l'animateur en loisirs de la Ville de Cap-Chat, Stéphane Lemieux.

« C’est important pour notre municipalité d’avoir un environnement de plus en plus propre. » — Une citation de Stéphane Lemieux, animateur en loisirs de la Ville de Cap-Chat

L'animateur en loisirs à la Ville de Cap-Chat, Stéphane Lemieux, a participé à la corvée de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

À Sainte-Anne-des-Monts, quelques citoyens ont mis la main à la pâte, armés de gants et de sacs à ordures.

Après l’hiver, on voit vraiment beaucoup de déchets arriver sur les berges du fleuve Saint-Laurent et après la fonte des neiges, il y en a aussi dans les fossés et les cours extérieures. Alors, c’est important pour nous d’organiser une grande corvée pour mobiliser les gens à ramasser ces déchets et nettoyer notre ville , affirme la conseillère municipale à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, Myriam Belley.

La conseillère municipale à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, Myriam Belley, s'est impliquée dans la grande corvée de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Celle qui a rempli huit grands sacs de déchets en l'espace d'une heure encourage les citoyens qui n'ont pas pu être présents à l'opération de nettoyage à poser un geste similaire dans leur quotidien pour préserver l'environnement.

« Même si aujourd'hui, on était peu présent, il n'est jamais trop tard pour faire l'initiative et se promener dans son quartier quand il fait beau pour ramasser des déchets. » — Une citation de Myriam Belley, conseillère municipale à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts

Myriam Belley a rempli huit sacs de déchets en cette journée de corvée à Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Les 27 et 28 mai, d'autres activités de nettoyage seront mises en branle, cette fois dans les secteurs de la plage de Cap-Chat et de la Baie-des-Capucins. Une distribution d'arbres à la population aura également lieu.

Une activité de dépavage participatif

À Saint-Simon-de-Rimouski, la corvée de nettoyage a pris une tout autre forme. L'Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent, la Brigade verte de Saint-Simon et des bénévoles ont procédé à une activité de dépavage participatif.

L’objectif est que les gens viennent enlever à la main le pavé qui a préalablement été concassé par un entrepreneur afin que l’eau puisse s’infiltrer dans le sol et que ce soit éventuellement revégétalisé. On va venir créer un espace vert pour que les gens puissent se rassembler , souligne la chargée de projet pour l’Organisme des bassins versants nord-est du Bas-Saint-Laurent, Marie-Anne Sylvestre-Loubier.

L'activité de dépavage s'est déroulée à proximité de l’église de Saint-Simon-de-Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En tout, une trentaine de personnes ont pris part au dépavage du stationnement de l'église, d'une superficie de 100 mètres carrés. À terme, l'équipe prévoit dépaver 250 mètres carrés d'asphalte.

« C’est une belle opportunité de montrer une solidarité citoyenne et d’encourager des petits projets pour en voir d’autres plus grands. » — Une citation de Michel Florent, citoyen de Saint-Simon-de-Rimouski

C’est important de donner à notre communauté. J’ai été élevé de même! Ne vous demandez pas ce que Saint-Simon peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour Saint-Simon , lance Pierre Verenka, membre de la Brigade verte.

Plusieurs bénévoles ont participé à l'activité à Saint-Simon-de-Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ces participants ont été impliqués dès les balbutiements du projet afin de mettre sur pied un espace à leur image et qui répondait à leurs besoins.

C’est un processus à long terme. Aujourd’hui, il y a eu du dépavage, mais avant ça, il y a eu des activités de concertation. Les gens ont été invités à participer à une activité de vision où ils devaient exprimer leurs idées. Puis, des plans d’aménagement ont été faits et les gens ont été invités à nouveau à se prononcer , mentionne Mme Sylvestre-Loubier.

Une vingtaine de bénévoles ont mis la main à la pâte. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

« C’est ce qu’on appelle de l’urbanisme participatif. On les implique dès le début pour venir créer un sentiment d’appartenance au site. » — Une citation de Marie-Anne Sylvestre-Loubier, chargée de projet pour l’Organisme des bassins versants nord-est Bas-Saint-Laurent

L'Organisme des bassins versants tiendra deux autres projets de dépavage au cours de l'été, dont un à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Avec les informations de Marguerite Morin et de Jean-Philippe Guilbault