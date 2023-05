Premier match de la WNBA au Canada : le basketball féminin atteint des sommets

Alors que Toronto accueille samedi le premier match de la WNBA jamais disputé au Canada pour une rencontre entre le Sky de Chicago et le Lynx du Minnesota en match de présaison, la question d’une franchise dans la Ville Reine se fait de plus en plus pressante. Les billets pour cette rencontre à 16 h à l'aréna Banque Scotia se sont vendus en 30 minutes en mai dernier, signe que la ferveur du public torontois est manifeste pour le basketball féminin.