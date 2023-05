Dix réponses aux questions fréquentes sur le partage de la route entre voitures et vélos

Tout d'abord, peut-on avoir une contravention pour non-port du casque?

À velo électrique le casque est obligatoire, on risque une amende de 60 à 100 dollars si on ne le porte pas. A velo sans assistance electrique, le casque n'est pas obligatoire, mais il faut garder en tete que les chutes peuvent entrainer de graves blessures ou même la mort.

Est-ce qu'un cycliste doit s'arrêter complètement à un [panneau] stop ou a un feu rouge?

Ouitout à fait. Il doit respecter les mêmes règles qu'un automobiliste.

Les accidents sont plus nombreux lors de la période estivale, alors qu'il y a plus de cyclistes sur les routes. (Photo d'archives) Photo : AP / Mike Brown

Est-ce qu'un cycliste peut circuler aux feux pour piétons?

Le cycliste est autorisé a continuer tout droit, à la condition de s'immobiliser et de s'assurer qu'il peut circuler sans danger, d'accorder la priorité aux piétons, et de circuler a une vitesse raisonable et prudente. Mais attention, le cycliste ne peut pas traverser a un feux pour piétons si la signalisation le lui interdit.

Dans une rue à sens unique, est-ce qu'un cycliste peut circuler en sens inverse?

A moins qu'une signalisation contraire l'autorise, il est interdit de s'engager en sens inverse sur une voie à sens unique.

Est-ce qu'un cycliste peut se faufiler entre deux voitures qui vont dans une même direction à une intersection?

À moins que la voie de droite se soit une voie réservée, mais non, on a pas le droit de se faufiler, comme pour les voitures et les autos. On est pas en Europe ici.

Pour les automobilistes

Quel distance dois-je laisser entre mon véhicule et un cycliste?

En tant qu'automobiliste, le code de la securite routiere vous oblige au moment de depasser un cycliste à ralentir et à laisser entre votre véhicule et le cycliste un espace de 1 mètre dans une zone de 50 km/h et de 1,50 mètres dans une zone de 50 km/h et plus.

Un automobiliste peut-il perdre des points d'inaptitude en dépassant un cycliste?

Dépasser un cycliste sans avoir ralenti ou sans avoir [laissé] l'espace raisonnable peut entrainer une amende de 200 à 300$ et deux points d'inaptitude.

Puis-je me stationner sur une voie cyclable au printemps par exemple, quand les lignes au sol n'ont pas encore été peinturées?

Pour cette question il faut vérifier les règles de notre municipalité.

Sur l'île de Montréal, il est interdit d'immobiliser son véhicule sur une piste cyclable en tout temps, a moins d'une indication contraire. Les contrevenants s'exposent à une amende de 100$. À Québec, le stationnement est interdit sur les bandes cyclables du 1er mai au 31 octobre, chaque année. Source : Service de police de la Ville de Montréal, Ville de Québec

Vrai ou faux : les cyclistes doivent céder le passage a un automobiliste qui veut tourner à droite à une lumière verte.

Faux. C'est l'automobiliste qui doit laisser la priorité aux cyclistes.

Suis-je obligé d'ouvrir ma portière à la hollandaise [comme le préconise désormais la SAAQ, NDLR]?

[Non] C'est important même si on l'a pas appris, de mettre en pratique cette façon de faire. Donc l'ouverture à la hollandaise, de prendre sa main droite pour ouvrir sa porte permet d'éviter de voir si un cycliste s'en vient dans la voie.