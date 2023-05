Les Alouettes reviennent en ville pour leur camp d’entraînement

Le camp d’entraînement débutera officiellement le dimanche 14 mai au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières.

Le directeur général de l’équipe, Danny Maciocia, a dit vouloir renouveler l’expérience à Trois-Rivières en raison du bon accueil reçu l’année dernière et des installations qui répondaient bien aux besoins de l’équipe. Il ne nous manquait absolument rien, avec les gens de Trois-Rivières et de l’ UQTR et le cégep de Trois-Rivières .

M. Maciocia est même allé jusqu’à dire que l’ UQTR et le Cégep de Trois-Rivières étaient comme une extension de la famille des Alouettes, tant l'accueil était bon.

Les entraînements seront ouverts au public et un match intra-équipe aura lieu le 20 mai, également ouvert à tous.

Pour le DG de l’équipe, il est important de redonner à la communauté et de leur permettre de voir de près l’équipe des Alouettes. Il s’agit également d’inspirer le plus possible les jeunes joueurs de football et de leur permettre de rencontrer joueurs et coachs.

Une année de nouveautés

La dernière année aura été riche en nouveautés pour les Alouettes de Montréal, puisque l’équipe a connu un nouveau propriétaire, Pierre-Karl Péladeau, un nouveau président, Mark Weightman, ainsi qu’un nouvel entraîneur-chef, Jason Maas.

L’équipe s’est également dotée d’un nouveau quart-arrière, Cody Fajardo.

Malgré tous ces changements, Danny Maciocia s’est dit très confiant en vue de la prochaine saison.

« On est entre de bonnes mains, on a retrouvé une stabilité avec ces nouvelles personnes qui partagent la même vision pour l’équipe. » — Une citation de Danny Maciocia, directeur général des Alouettes

Selon lui, l’organisation s’est retrouvée paralysée en attendant la vente de l'équipe, ce qui aurait engendré des difficultés pour attirer des joueurs à Montréal, notamment.

Les Alouettes seront donc présents dans la région pendant une vingtaine de jours. Une séance d’autographes aura lieu le 27 mai sur la terrasse du stade Quillorama.