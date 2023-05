La garderie francophone Les Aventuriers inaugurée à Langley

La ministre responsable des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, Grace Lore, et le Conseil scolaire francophone (CSF) de la province ont inauguré le service de garde francophone Les Aventuriers à Langley, dans la région de Vancouver.

La nouvelle garderie est située sur le terrain de l’école Les Voyageurs et peut accueillir environ 40 enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans. Les services sont offerts avant et après l’école.

La garderie Les Aventuriers est voisine de l'école du CSF Les Voyageurs à Langley. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Cette nouvelle garderie facilitera la vie des familles francophones de Langley et leur donnera la tranquillité d'esprit de savoir que leurs enfants sont bien pris en charge , a déclaré la ministre Grace Lore.

« Nous savons que l'accès à des services de garde abordables, de qualité et inclusifs change la vie des familles. » — Une citation de Grace Lore, ministre chargée des Services à la petite enfance

Préserver la culture francophone

Les Aventuriers est né du besoin exprimé par les parents de l'école Les Voyageurs. L’éducatrice responsable de la garderie, Laetitia Guillache, pense que ce service jouera le rôle de passeur culturel et servira à enrichir le français des enfants. C'est une richesse d'avoir deux voire trois cultures. L'enfant peut arriver de différents horizons et c'est important qu'il conserve la culture francophone.

Laetitia Guillache, éducatrice responsable de la garderie, estime que c'est important que les enfants conservent la culture francophone, surtout dans une province où ils sont immergés dans un environnement anglophone. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Lors de l’inauguration de l'infrastructure, vendredi, la présidente du conseil d’administration du CSF , Marie-Pierre Lavoie, a souligné que les garderies en français sont un lieu de rencontre important . Selon elle, cela permet aux enfants de se familiariser avec l'école qu’ils vont fréquenter et de créer des liens et un cercle sociaux. C'est vraiment un sens de communauté qui émerge d’un tel lieu, croit Mme Lavoie.

D’après certains parents, comme Geneviève Lefebvre, l’accès à un service de garde dans sa langue est bénéfique pour l’enfant. On voit que notre fille, qui est ici veut vraiment communiquer, partager, participer, puis ça l'encourage beaucoup.

Un engagement sur une décennie

Depuis 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique a investi 3,9 milliards de dollars dans le plan décennal ChildCareBC. À travers ce plan, la province a notamment financé la création de plus de 31 800 nouvelles places en garderie agréée, dont plus de 1000 places à Langley.

Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du CSF, estime que la garderie ouvre le parcours scolaire d'un enfant. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Marie-Pierre Lavoie estime que l’engagement [de Victoria] à créer des espaces de vie et d'apprentissage francophones permet aux enfants et aux jeunes de la région d'assumer pleinement leur identité francophone dès la petite enfance .

Complet, le service de garde scolaire Les Aventuriers assure que des places supplémentaires seront bientôt disponibles.

Avec les informations recueillies par Jennifer Magher