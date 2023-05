Le Parti québécois veut se faire la voix de la région à l’Assemblée nationale

L’ex-députée de Gaspé a tenu des rencontres à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Ouest et à Val-d’Or, afin de mieux connaître les enjeux que les trois députés de parti peuvent porter à l’Assemblée nationale.

« On a eu des députés de longue date dans la région et on veut continuer à parler aux gens sur le terrain, précise-t-elle. C’est mon rôle de sortir de ce qui se passe à Québec et de connaître les réalités territoriales, qui peuvent changer au fil du temps. »

Elle cite en exemple le dossier de Panorama Québec, mis de l’avant par le CLD de Rouyn-Noranda et qui fait consensus dans la région.

« C’est un projet qui n’arrive pas à avoir le OK final du gouvernement, qui dit que vous êtes un peu dans nos pattes, c’est le ministère de l’Immigration qui s’occupe déjà de l’attractivité et du recrutement. Ce sont des initiatives portées par le milieu qui auraient un réel impact et qui n’ont pas nécessairement l’écoute du gouvernement en place. On sent que beaucoup d’organismes cherchent d’autres voix pour faire porter leurs demandes, ce que l’Opposition peut faire quand l’écoute n’est pas au rendez-vous ».

Selon Méganne Perry-Melanson, l’absence d’un ministre basé en Abitibi-Témiscamingue demeure une préoccupation du milieu.

« Je l'ai beaucoup entendu dans mes rencontres. Est-ce que vraiment les enjeux de la région sont entendus, où on s’est contenté de juste placer quelqu’un qui vient de l’Outaouais et qui n’a pas une fine connaissance de ces enjeux? », se questionne-t-elle.

La porte-parole nationale du PQ croit par ailleurs que la flamme pour le parti demeure allumée en Abitibi-Témiscamingue, malgré des résultats mitigés lors des élections d’octobre dernier

« J’ai senti beaucoup de positif chez les gens que j’ai rencontrés. Ce matin, on vient de se doter d’un exécutif dans Abitibi-Est, ce qu’on n’avait pas dans les dernières années. Il y a une mobilisation et c’est en lien avec l’engouement du parti depuis l’élection et le travail de notre chef vis-à-vis François Legault, directement à l’Assemblée nationale; les gens se reconnaissent dans notre offre », conclut-elle.