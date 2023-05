Le silence radio du gouvernement irrite le syndicat d’Olymel

Je suis très déçu qu’il n’y ait plus d’autre chose qui sorte sur l’usine , se désole le président du syndicat d’Olymel à Vallée-Jonction, Martin Maurice.

Si, le 14 avril, le premier ministre François Legault gazouillait que son gouvernement allait être là pour soutenir les travailleurs à se retrouver un emploi ou bien se requalifier , les bonnes intentions ne se sont pas matérialisées au goût du syndicat.

Même sur le rachat, le gouvernement se mêle du dossier en disant qu’on va poser des questions et voir ce qui en est de la vente, mais on n’est pas capable d’avoir plus de réponses , ajoute celui qui représente près de 1000 employés.

Mais il est où le gouvernement alors qu’on perd 1000 emplois dans la région et une région qui va écoper beaucoup? Pourquoi le gouvernement ne met pas de la pression s’il y a vraiment des acheteurs pour dire vendez et on va trouver une solution pour repartir ça? C’est une déception là-dessus.

Difficile de rassurer des employés

L’assemblée générale avait pour but d’apaiser les craintes des employés sur leur avenir et faire le point sur la situation de l’usine depuis l’annonce de sa fermeture, il y a un mois.

Le président du syndicat explique que son équipe fait tout ce qu’elle peut pour répondre aux travailleurs sur toutes les questions de ce qui en est du chômage, de Services Québec, du comité de reclassement et les primes de l’employeur .

Martin Maurice aurait toutefois aimé se montrer plus rassurant sur un possible rachat de l’usine.

On n’a pas d’information et malgré tout les téléphones que j’ai faits, personne n’est en mesure de nous confirmer quoi que ce soit, donc je n’ai pas mis de lueur d’espoir pour les travailleurs , concède-t-il, ajoutant que les travailleurs n’auront d’autre choix que de se baser sur le comité de reclassement pour essayer de reclasser le plus de monde possible et s’assurer que tout le monde parte la tête haute de l’usine .

Travailleurs étrangers temporaires réaffectés

Olymel confirme que 74 des 123 travailleurs étrangers temporaires ont accepté d'être relocalisés soit à l'usine de l'Ange-Gardien en Montégérie ou l'usine de Yamachiche.

Des pourparlers sont en cours entre le gouvernement et les usines concernés pour la suite des choses puisque les permis de travail des travailleurs sont rattachés à l'usine de Vallée-Jonction.

On ne sait pas encore ce qu'on va faire, estime Nambi Andriniaina, un employé étranger temporaire. On fonctionne avec un permis de travail fermé. S’il y a l'opportunité d'un travail meilleur qu'Olymel nous offre, on peut faire ça.Or, il attend toujours des nouvelles d'Olymel. On n’est pas sûr. C'est ça qui nous inquiète.

Chez d'autres employés rencontrés, l’inconnu des prochains mois a de quoi inquiéter, mais la rencontre de samedi aura au moins apporté quelques réponses.

Je crois qu’avec l’assemblée d’aujourd’hui, on est quand même rassuré que le comité de reclassement va aider pas mal tout le monde à avoir un futur plus sûr, moins stressé et moins anxieux , raconte Jonathan Poulin, à l’emploi d’Olymel depuis près de 14 ans.

Il espère trouver un nouvel emploi dans la région et se dit ouvert à suivre une formation.

J’ai des idées et des endroits où je pourrais aller donner mon nom , ajoute le journalier qui possède aussi des compétences de traducteur espagnol.

À l'heure d'écrire ces lignes, le cabinet de la ministre de l'Emploi n'avait pas répondu à nos demandes d'informations.

Avec la collaboration de Félix Morrissette-Beaulieu