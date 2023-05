Des dizaines de danseurs performent au Théâtre C de Chicoutimi

Deux représentations ont eu lieu samedi et deux autres auront lieu dimanche. Les danseurs ont ainsi l’occasion de mettre à profit des mois, voire des années de travail et d'entraînement. C’est la première fois que l’événement se tient au maximum de sa capacité depuis la pandémie, comme l’explique la directrice générale de l’Académie de danse du Saguenay, Dominique Gagnon.

On a une nouvelle formule cette année, a-t-elle expliqué. On fait deux spectacles adaptés pour les enfants. À l’intérieur, on a inséré des chorégraphies de troupes de compétition. L’enfant fait ses spectacles du matin, donc on en a deux vraiment différents. Et puis, il y en a un autre ce soir, un spectacle un peu plus d’envergure, on va dire. L’année passée, il y en a qui n’ont pas pu venir sur la scène puisqu’il y avait déjà des mesures sanitaires qui étaient en place. Cette année, c’est vraiment tous les gens qui sont présents sur la scène.

Dominique Gagnon est la directrice générale de l'Académie de danse du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

La directrice générale se réjouit de ce retour à la normale pour l’événement. C’est vraiment très agréable, a-t-elle ajouté. On sent beaucoup la fébrilité chez les jeunes.

