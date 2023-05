Manifestation à Québec en soutien aux personnes trans

Plus d'une centaine de militantes et de militants se sont réunis au centre-ville de Québec samedi dans une mobilisation en soutien aux droits des personnes trans.

Brandissant le drapeau rose, bleu clair et blanc de la fierté transgenre, les manifestants se sont donné rendez-vous à 13h à Place d'Youville, avant d'entamer une marche en direction du Consulat général des États-Unis à Québec.

Les responsables de la mobilisation affirment que leur communauté est menacée par des lois de plus en plus liberticides ouinvasives aux États-Unis.

Ils déplorent également les actions de groupes de droite au Québec qui ciblent les artistes drags, qui sont souvent proches de la communauté LGBTQ+.

Alexys Guay a cofondé l'organisme Divergenres, qui oeuvre à Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

On a envie que les gens sachent qu'on est là, qu'on existe, et qu'on va pas arrêter de se battre pour avoir droit à nos droits. clame Alexys Guay, qui assure la présidence de Diversgenres, un organisme qui éduque et sensibilise la populaton sur les questions liées à l'identité de genre.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre d'Alexys Guay. Nous avons dû faire un choix pour les accords des adjectifs et des participes passés. Nous avons opté pour le masculin partout uniquement par souci d'uniformité.

Chemin à faire

Le Québec a du travail a faire afin d'être plus inclusif envers les personnes transgenre, selon Alexys.

Iel donne en example les embûches liés aux changements d'identité sur les documents et preuves légales. Par exemple, il n'est pas possible pour l'instant de modifier son sexe sur sa carte d'assurance maladie,, ce qui peut occasioner des complications légales dans certains contextes.

Les militants aimeraient être en mesure de modifier leur sexe sur leur cartes, et d'avoir l'option d'identifier leur genre par le terme neutre « X ».