Des voiturettes de golf pourraient bientôt circuler sur certaines routes en Saskatchewan

Ces règlements devront toutefois être approuvés par SGI .

Cette annonce arrive après que l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA) ait fait un appel au gouvernement provincial pour que ces petits véhicules puissent être utilisés sur la route, au lieu d’être seulement utilisés sur les terrains de golf.

Selon le ministre responsable de la SGI , Don Morgan, ce changement sera plus rentable et écologique.

C’est un moyen de déplacement plus facile qui vous permettra de visiter vos voisins, d’aller à la plage et d’aller prendre vos lettres , affirme-t-il. Nous pensons que cela sera très bénéfique pour les aînés et les personnes qui ont des difficultés à faire des déplacements.

La mairesse du village Shields, Angie Larson, a favorablement accueilli cette annonce et affirme qu’une étude menée auprès des habitants de la communauté démontre que plusieurs d’entre eux veulent pouvoir rouler leurs voiturettes de golf dans les rues.

Ce village est situé à environ 60 kilomètres au sud de Saskatoon.

Angie Larson ajoute qu’elle a elle-même hâte de pouvoir utiliser sa voiturette de golf dans sa communauté.

J’ai deux petits-enfants et j’aimerai bien les emmener à la plage et sur les terrains de sports , affirme-t-elle. On va bientôt avoir un kiosque qui vend de la crème glacée et c’est sûr que ce sera très populaire auprès des personnes en voiturette de golf.

Même si les municipalités peuvent permettre aux voiturettes de golf d’opérer sur la route, il y a des règles imposées autour de la limite de vitesse, ainsi que sur les endroits où ces véhicules peuvent être conduits.

Les limites de base imposées par SGI sont les suivantes : Les voiturettes de golf ne sont pas permises sur les autoroutes provinciales,

les règles municipales doivent identifier la route ou la section de la route au sein de la municipalité où ces véhicules peuvent être opérés,

les municipalités doivent inclure dans leurs règlements qu’ils vont surveiller et informer SGI de toutes collisions ou fatalités impliquant une voiturette de golf,

seuls les chauffeurs possédant un permis de conduite de niveau 7 ou qui sont plus expérimentés peuvent conduire ces voiturettes de golf,

les propriétaires de ce type de véhicule doivent avoir une assurance-responsabilité pour un minimum de 200 000 $,

les voiturettes de golf ne peuvent rouler sur aucune route qui ont une limite de vitesse de 50 km/h,

ces véhicules doivent être avoir un signe indiquant véhicule lent en tout temps,

ils ne peuvent opérer que pendant le jour

Ces voiturettes de golf ne peuvent pas dépasser la limite de vitesse de 24 km/h à terrain de niveau.

Toute personne, qui ne respecte pas ces règles, court le risque de perdre son permis de conduite et/ou d’aller en prison.