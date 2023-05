Feux de forêt : alerte d’évacuation étendue dans les environs de Fort St John

Le district ajoute ainsi 451 propriétés à la liste des adresses visées par l’alerte d’évacuation de la région. La nouvelle zone touchée s’étend :

vers le nord jusqu’à l’intersection de l’autoroute 97 Nord et de la route de l’aéroport et jusqu’à l’intersection des routes Rose Prairie et Prespatou;

vers l’est, jusqu’aux routes Prespatou, 256 et 281 et jusqu’à la rive ouest du lac Charlie;

vers le sud, jusqu’à l’autoroute 19 Nord, de l’intersection de l’autoroute 97 Nord à Bear Flats.

Les habitants des propriétés visées doivent être prêts à quitter le secteur immédiatement si cette alerte devient un ordre d’évacuation.

Une soixantaine de propriétés de la région font, quant à elles l’objet d’un ordre d’évacuation.

Le feu de Red Creek n’est pas encore maîtrisé et consume maintenant plus de 2700 hectares. Le feu de Boundary Lake, qui brûle également dans les environs et n’est pas maîtrisé, couvre une superficie de plus de 6100 hectares.

Ailleurs en province, des ordres d’évacuation lancés par la Première Nation de Lytton et le village du même nom sont également en vigueur en lien avec l’incendie de Lytton Creek.

En tout, 44 feux de forêt sont actifs dans la province, selon BC Wildfire.