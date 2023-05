L’affichage unilingue anglophone d’un événement fait réagir à Trois-Rivières

Plusieurs passants ont d'ailleurs sourcillé à la vue de ces pancartes, puisqu’il est assez inhabituel de voir un tel affichage au Québec.

Plus que la langue utilisée, le positionnement des pancartes contrevient aussi au règlement de l’affichage publicitaire de la ville, on ne peut pas planter des pancartes un peu partout en ville.

Le promoteur de l'événement a refusé de s’exprimer devant la caméra, mais affirme avoir commandé des affiches en français pour l’événement. Or aucune pancarte rédigée en français n’était visible. Ce dernier s'exprimait d’ailleurs en anglais.

Pour Sylvain Paquin, agent de communications à la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie, cette situation est inacceptable.

Il faudrait qu’il soit écrit cette fin de semaine et en dessous this weekend en plus petit. Ce weekend serait accepté. Ça ne les empêche pas d'avoir de l’anglais, mais le français doit être prédominant.

« C’est un manque de respect envers nos lois et notre façon de faire. Les affiches unilingues anglais sont proscrites. » — Une citation de Sylvain Paquin, agent de communications à la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie

Les affiches devaient être retirées par le promoteur, mais celles-ci étaient toujours en place samedi matin sur la rue des Forges.

