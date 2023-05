Des centaines de manifestants accueillent François Legault à Sherbrooke

Entre autres, le logement, la transition énergétique et le revenu des ménages sont au cœur des revendications des manifestants. Ces derniers ont été forcés de se faire entendre en bordure de la route, plutôt que directement devant l'entrée du Centre de foires.

Parmi les groupes présents, des membres de l'Association des locataires de Sherbrooke et de l'organisme Illusion-Emploi de l'Estrie ont pris la parole. Ils souhaitent que le gouvernement en fasse plus pour améliorer la qualité de vie des familles de la province. La mise sur pied d'une commission d'enquête publique indépendante sur le logement est notamment demandée.

La CAQ vient de se rendre compte qu'il y a une crise du logement, mais ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle s'en fout. Le gouvernement applique directement ses politiques de droite et veut investir de moins en moins dans ce qui permet aux gens de vivre. Tous les investissements sont concentrés vers le privé , a fait savoir le président de l'Association des locataires de Sherbrooke, Mario Mercier.

« Les aînés, les étudiants, les travailleurs, les femmes qui sont en majorité locataires ont besoin de changement. » — Une citation de Mario Mercier, président de l'Association des locataires de Sherbrooke

Mario Mercier est le président de l'Association des locataires de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

On sait qu'on veut changer le monde et ça commence comme ça, quand on est collectivement ensemble pour crier haut et fort , s'est ensuite exclamée Manon Brunelle, membre de l'organisme Illusion-Emploi de l'Estrie. De nombreuses autres prises de parole ont eu lieu sur place.

Des représentants syndicaux ont aussi profité de ce congrès national à Sherbrooke pour rassembler leurs membres afin de mettre de la pression sur le gouvernement dans la négociation de leurs conditions de travail. C'est le cas du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec.

Des membres du Syndicat des constables spéciaux du Québec étaient présents pour manifester. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Les quelque 850 membres de la CAQ seront à Sherbrooke jusqu'à dimanche pour y débattre sur des propositions du parti. Les députés et ministres du parti rencontreront également des représentants d'organismes communautaires de la région et des élus municipaux.

Plus de détails à venir