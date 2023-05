De nombreux nageurs réunis à Chicoutimi pour la Coupe des régions

Le premier volet de cette compétition de natation s’est tenu à Baie-Comeau, l’automne dernier. Onze clubs différents y participent. On est super content, s’est exclamée la directrice de rencontre, Mélissa Boivin. C’est un événement, c’est sur d’envergure majeure.

La directrice de rencontre, Mélissa Boivin. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Mme Boivin se réjouit également des retombées économiques de l’événement pour le Club de natation de Chicoutimi, mais aussi pour la région.

On va chercher beaucoup de partenaires, on va aussi chercher des commanditaires, donc ça aussi ça attire beaucoup, et même, on parle de l’impact dans la région, ajoute la directrice. Les clubs qui sont de l’extérieur, ils couchent à l'hôtel, ils mangent au restaurant, ils font des activités.

Il d'agit de la troisième que l'événement se tient.

Avec les informations d'Alexis Desnoyers Muckle