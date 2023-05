La fumée des feux de forêt voyage et peut nuire à la santé, rappelle Environnement Canada

Les feux de forêt et de broussailles qui font rage en Alberta peuvent avoir des effets sur la santé même loin des zones embrasées à cause de la fumée qu’ils dégagent.

Selon Environnement Canada, plusieurs régions du nord de l’Alberta et du nord-ouest de la Saskatchewan présentent une cote air santé variant entre 5 et 9, ce qui représente un risque allant de modéré à élevé pour la santé.

Nous nous attendons à ce que la qualité de l’air affecte même des personnes en bonne santé à cause de la fumée , prévient la météorologue Sara Hoffman, d’Environnement Canada.

Des effets connus

Elle suggère aux personnes qui vivent à proximité de zones frappées par les feux de surveiller l’apparition de symptômes liés à l’inhalation de fumée, comme des difficultés respiratoires, des étourdissements ou de la douleur à la poitrine.

La fumée peut particulièrement nuire à la santé des personnes qui ont déjà des problèmes cardiaques ou pulmonaires, de même que les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes, prévient le professeur adjoint Éric Lavigne, de l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa.

Plusieurs de ces personnes ont un système immunitaire plus fragile et vulnérable que la moyenne, ajoute-t-il. L’inhalation de particules fines les affecte plus que le reste de la population.

Des images satellitaires montrent que la fumée qui se dégage des feux de forêt de l'Alberta s'est répandue vers l'est du pays et le nord-est des États-Unis. Photo : La Presse canadienne / Fournie par NASA Worldview

Des recherches démontrent également que la fumée peut avoir un effet sur un foetus, comme un poids inférieur à la normale à la naissance, ou pourrait aller jusqu’à causer un accouchement prématuré, précise Éric Lavigne.

Tant Sara Hoffman qu’Éric Lavigne suggèrent aux personnes affectées par la fumée de se réfugier à l’intérieur ou dans un endroit où l’air est pur et de porter un masque lorsqu’elles doivent circuler à l’extérieur. Ils suggèrent de consulter un médecin en cas d’aggravation des symptômes.

La chaleur attendue dans les prochains jours pourrait ralentir la dissipation de la fumée, prévient Sara Hoffman.

Avec les informations de Nicholas Frew