Écrans de protection : les blessures graves en baisse chez les chauffeurs d’OC Transpo

En 2022, 49 chauffeurs de la société d’OC Transpo ont été blessés lors d’une agression. De ce nombre, 36 ont été attaqués alors qu'ils se trouvaient derrière le volant.

Selon le chef adjoint de la sécurité de la Ville, Duane Duquette, aucune des blessures n'a été qualifiée de grave. Une première dans l'histoire moderne , mentionne-t-il.

En 2021, OC Transpo avait pris la décision d’aller de l’avant avec les barrières vitrées pour protéger les chauffeurs d’autobus d’abus et de violence de la part des passagers.

Elles ont eu un impact direct non seulement sur la fréquence, mais aussi sur la gravité des agressions, car elles limitent la capacité d'une personne à entrer en contact avec l'opérateur de véhicule , ajoute M. Duquette aux membres de la Commission du transport en commun de la Ville, jeudi.

Agressions envers les chauffeurs d’autobus d’OC Transpo Agressions envers les chauffeurs d’autobus d’OC Transpo Année Siège du conducteur Ailleurs dans l'autobus À l'extérieur de l'autobus Total 2018 93 2 10 105 2019 79 5 3 87 2020 56 5 4 65 2021 33 4 1 38 2022 36 4 9 49

Le nombre d'agressions est passé de 93 en 2018 à 36 en 2022, mais OC Transpo a aussi enregistré une baisse importante du nombre total d'usagers l’an dernier, soit 52 % des niveaux prépandémiques

Une agression : menaces, comportements violents et autres

Dix des blessures survenues en 2022 se sont produites dans un véhicule qui n’était pas complètement équipé d’un écran protecteur, et ne le sera pas avant juillet 2023.

Trente-six autres ont eu lieu malgré l’écran protecteur. Comment cela peut-il arriver? , demande le conseiller municipal de Barrhaven-Est, Wilson Lo, aussi ancien chauffeur d’autobus d’OC Transpo. Est-ce que c’est la fente à l’avant ou au-dessus?

Wilson Lo est le conseiller municipal de Barrhaven-Est. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

M. Duquette estime qu'il est possible que quelqu'un puisse jeter un objet, comme une tasse de café par le trou, en rappelant que la définition au sens large d’une agression inclut entre autres la violence verbale, le harcèlement, le comportement agressif.

D’après les autorités municipales, les ouvertures sur l’écran protecteur sont placées intentionnellement afin de ne pas gêner la vue du conducteur.

Un problème croissant à travers le pays

Les sociétés de transport en commun à travers le pays font face à une violence accrue.

De ce fait, le Syndicat uni du transport (ATU) estime que la création d'un groupe de travail national est importante pour faire face à une situation qu'il juge hors de contrôle .

Clint Crabtree est président syndical de la section locale 279 du Syndicat uni du transport (Amalgamated Transit Union, en anglais) qui représente de nombreux employés d'OC Transpo, y compris les chauffeurs. Photo : Radio-Canada / Mathieu Theriault

Selon le président de la section locale 279 de l' ATU , Clint Crabtree, les membres du syndicat admettent que les barrières vitrées permettent d’éviter des situations d’extrêmes d'hostilité, mais les passagers trouvent d'autres moyens d'exprimer leurs frustrations.

Maintenant qu'ils ne peuvent plus cracher sur le chauffeur, ils crachent sur le bouclier , explique Clint Crabtree. L'agressivité est toujours là, et elle est peut-être pire qu'avant la pandémie.

M. Crabtree soutient que les écrans protecteurs ne devraient être qu'un élément d'une stratégie plus large visant à protéger les conducteurs. Il souhaite par ailleurs qu’il y ait plus d’agents de contrôle dans les autobus et les points d'attente.

Selon lui, cela enverrait le message aux usagers qu'il n'y aurait aucune tolérance pour tout type d’agression.

Personne n'a envie d'aller travailler et d'avoir à subir ce type d'abus. C'est tout simplement inacceptable et cela doit cesser , maintient Clint Crabtree.